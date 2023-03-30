美元走貶 多項不利因素浮現 歐元升至一周高點

美元30日兌所有G-10貨幣走弱。（路透）

美元30日兌所有G-10貨幣 走弱，受到季末資金流和市場預期聯準會 這一輪升息周期接近尾聲影響。德國通膨數據加強了歐洲央行 將須緊縮貨幣政策的預期，歐元應聲走升。

美元指數跌0.468%，報102.16。

歐元兌美元30日收盤升值0.56%，報1.0905美元，為3月23日以來最高。歐元今年來升值近2%，2022年貶值5.7%。

美元兌日圓30日貶值0.12%至132.70日圓。

在能源價格下跌之際，德國3月通膨率明顯放緩，但仍然高於預期，這增加了歐洲央行進一步緊縮貨幣政策的壓力。另有數據顯示，西班牙3月消費者物價同比上漲3.3%，為2021年8月以來最小增幅，且低於分析師的預期。

歐洲央行已明確表示，未來升息將取決於經濟數據。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）資本市場外匯策略主管Bipan Rai表示：「歐洲央行和美國聯準會之間正在出現差異，這將對美元構成壓力。」「歐洲通膨數據顯示歐洲央行有更多的工作要做，這可能會縮小歐洲央行和聯準會之間未來的政策利率差距。」

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele周四在一份報告中表示：「我們認為，去年美元走強的主要支柱—聯準會緊縮政策和有韌性的美國經濟，這兩項因素不太可能在未來支持美元。」

渣打銀行的G-10外匯研究全球主管Steve Englander在報告中表示：「如果銀行業免遭進一步劇烈衝擊，美元可能繼續承壓。我們認為經濟逆風、美國的政策利率路徑扁平化和風險溢價下降都對美元不利。」

英鎊升值0.58%，3月迄今漲幅近3%，勢將創下去年11月以來的最強勁單月表現。英國整體通膨沒有顯示出放緩的跡象。

加密貨幣方面，比特幣下跌約1.6%，報2萬7913美元，稍早曾觸及2萬9170美元的近一周最高。數字貨幣最近承壓，投資者擔心加密貨幣交易所幣安和執行長趙長鵬遭指控違反監管規定一事。