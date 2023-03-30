分析師：美第2波存款外流展開 銀行將競相提高存款利率

矽谷銀行(SVB)倒閉事件讓美國儲戶發覺，把錢轉進貨幣市場基金可獲更高報酬，潛在風險卻比較低，這可能已觸動美國第二波銀行存款外流。(路透)

本月矽谷銀行（SVB）等三家銀行倒閉，引爆一波存款外流潮，所幸聯邦政府採取行動保障存款安全，並建立銀行定期融資計畫（BTFP）因應，看來已遏制儲戶把錢從小銀行轉往大銀行的存款外流潮。不過，第二波存款外流可能已經展開。

財經網站MarketWatch報導，巴克萊利率 策略師阿貝特（Joseph Abate）認為，第二波存款外逃已經展開，這一波存款是流向貨幣 市場基金。

阿貝特說，儘管銀行存款提供的利息不多，儲戶通常仍持續把錢存在銀行，以便享有銀行提供的各式各樣服務，這讓儲戶忽略掉存款利率偏低的事實。

他指出，除非銀行確定大幅提高利率，否則很難說服儲戶把存款轉往另一機構、建立新的往來關係。這一部分可能反映過去15年來利率接近0%的事實，讓儲戶不習慣關注現金餘額可生出多少利息。

但SVB事件讓美國儲戶如今發覺，把錢轉進貨幣市場基金可獲得更高的報酬，潛在風險卻比較低，這可能已觸動第二波銀行存款外流。

美國存款利率跟不上聯準會（Fed）升息 的腳步，並非異常現象。但久而久之，銀行存款利率通常會跟上來，甚至在Fed結束升息之後，銀行存款利率通常仍攀升。

在過去四波升息循環期間，貨幣市場基金餘額平均增加20%。若依此推估，這一回貨幣市場基金餘額可能增加1兆美元。一項學術研究顯示，Fed每提高利率1個百分點，就會觸動1000億美元至1500億美元流入貨幣市場基金。按Fed過去一年來的升息幅度推算，這一回注入貨幣市場基金的錢潮規模可能在5000億美元至8000億美元之譜。

目前為止，阿貝特說，貨幣市場基金餘額已經增加大約6000億美元，其中將近半數是在3月10日矽谷銀行倒閉那天後流入的。

他說：「第二波存款外流已經展開，我們預期銀行將更積極競逐存款。」