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阿里巴巴業務分拆重組 引發大規模裁員恐慌

記者林宸誼／即時報導
日經亞洲新聞引述消息人士的話指出，阿里巴巴集團控股分拆為6個業務集團並單獨上市的計劃，引發對這家電子商務巨頭裁員的擔憂。(新華社)
日經亞洲新聞引述消息人士的話指出，阿里巴巴集團控股分拆為6個業務集團並單獨上市的計劃，引發對這家電子商務巨頭裁員的擔憂。(新華社)

消息人士告訴日經亞洲新聞，阿里巴巴集團控股分拆為6個業務集團並單獨上市的計畫，引發對這家電子商務巨頭裁員的擔憂。

報導指出，阿里巴巴28日宣布的全面改革受到投資者歡迎，29日在香港上市的股票飆升16%，收盤時上漲12.2%至港幣94.55元，公司的美國存託憑證在紐約隔夜飆升14.26%。

但在阿里巴巴去年裁員約2萬人之後，脫離阿里巴巴的集中式結構引起近24萬名員工中的一些人擔憂。阿里巴巴的一位高級經理表示，重組引發了很多人的擔憂，也就是公司是否會放棄多年的中央平台戰略，以及中央平台是否會大幅裁員。

阿里巴巴中央平台的另外兩名員工指出，「公司今天告訴我們，中央平台的一些員工將被轉移到不同的新業務；不過，我怕會裁員。」

阿里巴巴CEO張勇在上任兩年後，於2015年推出了中央平台戰略。

阿里巴巴集團將重組為6個新集團，雲智能集團、淘寶天貓商業集團、本地服務集團、菜鳥智慧物流、全球數字商業集團和數字媒體娛樂集團，每個集團都將由自己的CEO和董事會負責，新的CEO將承擔公司業績的責任。

張勇在給阿里巴巴員工的一封信中表示，除了淘寶天貓商業集團仍將留在上市實體內，其他部門的目標是在尚未確定的日期進行首次公開募股。根據財報，菜鳥和阿里雲已經實現盈利，這可能有利於它們的估值。

部分業務部門單獨 IPO 的想法對阿里巴巴來說並不是全新的。這位高級經理告訴日經新聞，物流部門菜鳥、阿里巴巴的東南亞電子商務平台 Lazada 和配送平台餓了麼都在考慮 IPO 並之前向員工發行了股票期權。

雖然重組代表阿里巴巴最大的重組，但該公司自 2021 年以來經歷了一系列管理和組織變革，以扭轉業務放緩的趨勢。

重組後，阿里巴巴集團將採用控股公司管理模式，由張勇負責。

在留任阿里巴巴集團董事長兼首席執行官的同時，張勇還將擔任雲智能集團首席執行官，負責公司的雲和人工智能業務。

重組 裁員 CEO

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