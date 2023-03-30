美股早盤漲逾100點 銀行業危機遠離 投資人回頭關注Fed

美股30日早盤上漲，銀行業危機日益緩解，投資人回頭關注Fed是否繼續升息。(美聯社)

美股30日早盤開高，銀行業危機疑慮持續緩解，投資 人轉頭關心消費者支出數據，希望從中找出有關聯準會（Fed）政策路線的線索。

道瓊工業指數 30日早盤一度上漲151.8點，或0.46%；史坦普500指數漲0.62%；那斯達克綜合指數漲0.69%；費城半導體指數漲1.5%；台積電ADR漲0.43%。

本月稍早因兩家地區銀行倒閉而引發的銀行業動盪已逐漸緩解，近日來已不見銀行業有新的炸彈引爆。KBW地區銀行指數本周來上漲1%，30日早盤上漲0.75%；標普銀行股指數本周更躍漲近5%。

投資人信心也受到美光等公司的樂觀財測加持。微軟、特斯拉 、亞馬遜等主要科技股和成長股，30日早盤上漲0.7%至1.2%。

投資人目前主要等待31日發布的個人消費支出（PCE）平減指數數據，Fed青睞使用此數據評估通膨。

30日公布的上周初領失業救濟金人數比預期增加，達到19.8萬人，顯示勞動市場儘管仍緊俏，但至少稍有降溫，另一份新公布的去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率數據則比原先估計略微下滑，從2.7%下修為2.6%。

據CME集團的Fedwatch工具，交易員目前押注Fed在5月會議採取按兵不動和升息1碼的比率為50比50。