不用美元了…中國、巴西雙邊貿易將用本幣結算

巴西宣布與大陸達成協議，雙邊貿易可用本幣結算。圖為中國-巴西商業研討會29日在北京舉行。(取材自巴西貿易和投資促進局)

巴西 外交部29日引述巴西貿易和投資 促進局（ApexBrasil）聲明宣布，巴西已與中國達成一項協議，以本幣而非美元進行雙邊貿易交易。

觀察者網報導，根據該協議，巴西與中國之間的對外貿易和融資業務，可以透過將雷亞爾兌換成人民幣進行，反之亦然，從而避免了在交易中將雷亞爾兌換成美元的情況。

公開數據顯示，ApexBrasil成立於1997年，後於2003年成為一個由私營部門資助並由巴西聯邦政府監督的自治非營利實體。2016年，該機構與巴西外交部正式掛鉤，致力於在國外推廣巴西產品和服務，吸引外國直接投資，並支持本土公司企業開拓海外市場。

由ApexBrasil、中國國際投資促進會、中國巴西企業家委員會、巴西全國工業聯合會聯合主辦的中國-巴西商業研討會3月29日在北京 舉行。ApexBrasil指出，在與巴西30多個戰略性經濟行業會談的重要議程中，ApexBrasil與北歐創新中心（Venture Cup China）和北京海高創新科技（Hycore Innovation）正式建立了夥伴關係。

除此之外，BMV Global、淡水河谷、紙漿企業Suzano等巴西企業也簽署了相關協議，以促進巴西和中國經濟不同領域的創新、可持續發展和更多合作。

作為ApexBrasil的傳統合作夥伴，北歐創新中心已經與ApexBrasil連續舉辦了三屆「創新周」活動，以及幫助巴西企業進入中國市場的軟著陸計畫。北歐創新中心與北京海高創新科技簽署協議，則是為了使雙方正式確立一種合作關係，以支持巴西初創企業在中國開展業務。

在中國-巴西商業研討會結束不久後，巴西外交部在推特發文稱，在巴西總統魯拉原定訪中背景下的這場研討會，共達成了20多項協議，並附上了負責發布相關內容的ApexBrasil網站資訊。

該網站顯示，巴西已與中國達成一項協議，未來的雙邊貿易將使用本幣而非美元，即雷亞爾與人民幣可以在貿易中進行直接兌換結算。該項業務將由中國交通銀行控股的巴西BBM銀行與中國工商銀行（巴西）具體負責。

ApexBrasil表示，「我們的期望是降低貿易成本，進一步促進雙邊貿易和投資便利性」。

根據ApexBrasil發布消息，中國是巴西的主要交易夥伴。2022年，中巴雙邊貿易額達到1,505億美元，創下歷史紀錄，其中巴西出口額為897億美元，進口額為607億美元。

此外，巴西也是中國在拉丁美洲投資的主要國家，占比約為48%。2007年至2020年間，中國對巴西的投資額為703億美元，是巴西第8大投資國，超過日本、南韓和印度。

2012年至2021年期間，巴西對中國直接投資存量增長了114%，加強了亞洲國家作為巴西公司國際化目的地日益增長的重要性。