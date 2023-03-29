銀行擔憂緩解 科技推升那指

股指普遍上漲，科技股強勁反彈協助那斯達克指數在盤中下跌後反彈。市場對銀行業狀況的擔憂有所緩解，也提振了市場情緒。路透

股指普遍上漲，科技股強勁反彈協助那斯達克指數在盤中下跌後反彈。市場對銀行業狀況的擔憂有所緩解，也提振了市場情緒。

道瓊工業平均指數上漲323.35點或1%收3萬2717.6點。史坦普500指數上漲56.54點或1.42%收4027.81點。那指上漲210.16點或1.79%收1萬1926.24點。

大型科技股也上漲。Meta和Netflix漲幅超過 2%，蘋果收高近2%，亞馬遜上漲超過3%。

雖然上季庫存減記14億元，但在公布第2季業績有所改善後，晶片製造商美光上漲7.19%。由於高管們表示庫存問題正在改善，股價攀升。 其他半導體個股也隨美光走高。輝達上漲2.17%，而AMD上漲1.62%。

地區性銀行股上漲，SPDR史坦普地區銀行業ETF(KRE)上漲1.07%。花旗集團和高盛等大銀行也上漲。

截至收盤，指標10年期國債殖利率 微升至3.57%，短期2年期國債殖利率攀升至4.09%。

主要股指28日下跌，主因部分投資 人擔心利率上升可能使經濟陷入衰退，但華爾街仍試圖度過本月的區域銀行業危機。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)說：「每天沒有壞掉的東西都是好日子。」他補充說，矽谷銀行的倒閉可能是該行業最大也是最後的突破，有助於讓投資人相信Fed可以控制進一步蔓延，「市場一直在等待下一個像是矽谷銀行那樣壞掉的東西。」

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，席捲美債市場的動盪局勢有所緩和，至少29日如此。這是股市表現強勁的主要驅動力之一，「最重要的是美債殖利率目前已經平靜下來。」「我們經歷過殖利率暴跌的時期。然後它們又飛速回升；現在它們正在走向一個更加正常化的地方。」

由於交易員應對不斷變化的貨幣政策預期和美國的銀行業危機，3月美國國債殖利率出現了前所未有的波動。2年期國債殖利率一度站上5%，隨後跌至3.5%左右。29日它又重回4%左右。

霍根說，「這真的讓投資者陷入兩難。」「沒有任何操作手冊教你如何應對一天內20個基點的變動。」

標普全球評級表示，投機級公司債的違約率可望比一年前增加一倍以上。

今年垃圾債違約率預計將達到4%，而一年前為1.7%。該公司表示，這仍符合4.1%的長期違約率。

標普全球發表報告表示：「如果一如預期，失業率上升且可自由支配的支出受到侵蝕，那麼大概占垃圾債中依賴消費者的大約半數產業將受到最大影響。」

在Investors Intelligence的最新每周調查中，財經通訊編輯的看多情緒回升至40%以上，從前周的39.7%上升至40.8%。今年至今，它曾在1月達到48.6%的峰值，這也是2021年底以來的最高讀數。

Investors Intelligence表示：「接近50%的多頭暗示交易頂部。」而「在下行方面，低於30%的多頭代表高現金部位，從而降低了反向投資人的多頭風險。」

看空觀點從前周的28.8%降至26.8%，仍遠低於10月初的高點44.1%，這也是2022年6月的水平。後來證明，當時和2022年10月都是美股的熊市低點。

預測修正的編輯比率從前周的31.5%上升至32.4%。II指出，「通常隨著市場反彈，這個群體會增加。」

「牛熊差價」從10.9點擴大至14點，連續第19周為正值。最新讀數「允許更高的市場水平，只有當價差超過」20點時才須開始擔憂。

Susquehanna將嘉年華(Carnival)評級從中性上修至正面，這家郵輪營運商收盤上漲6%。

該公司的營收和行銷作法、船隊優化計畫、2023年適度的運力成長，是這家華爾街公司認為嘉年華可以在2024年出現單位獲利率回升的原因之一。

該公司的目標價還被提高至11元，較28日收盤價有18%的上漲空間。