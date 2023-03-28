利率壓制科技 那指連跌兩天

那斯達克綜合指數連續第二天收跌，因為利率上升給科技股指數帶來壓力。路透

那斯達克綜合指數連續第二天收跌，因為利率上升給科技股指數帶來壓力。

以科技股為主的那指下跌52.76點或0.45%收1萬1716.08點。史坦普500指數下跌6.26點或0.16%收3971.27點。道瓊工業平均指數下跌37.83點或0.12%收3萬2394.25點。

債券殖利率 上升，2 年期美國國債殖利率回升至4%以上，尤其給股票 和科技股帶來壓力。利率上升會使未來獲利的吸引力降低，像是成長型公司承諾的獲利。

Invesco全球市場策略師李維特(Brian Levitt)表示：「利率連續第二天上升，市場由能源和工業等對經濟更敏感的行業領漲。」

他說，「科技股是落後者之一，隨著利率上升，情況往往如此。」「目前，投資 人似乎正在忽視金融領域的挑戰，並認知到美國經濟成長繼續保持韌性。」

這部分要歸功於政策制訂者為緩解挑戰所做的努力，對美國地區性銀行危機的擔憂有所緩解。投資人對升息可能將經濟推入衰退的擔憂重新成為焦點。

然而，在參議院銀行委員會舉行高爭議性的聽證會後，銀行股下跌。三位最高監管機構各自表示，它們贊成對資產超過1000億元的銀行實施更嚴格的規定。

RBC Capital Markets重申，它仍然加碼科技股，因為近期科技股的反彈開始消退。

該公司在給客戶的報告中表示，科技業的每股獲利和營收預測開始出現略微積極的修正，並補充說該行業的相對本益比「僅略微」高於平均水平。

RBC美國股票策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在報告中寫道，「今年到目前為止，科技股的很多走勢似乎都與利率和Fed的預期一直在下降有關。在最終升息和首次降息之後，科技一直是表現最好的產業。但我們的估值和獲利修正證明，故事不只如此。」「我們繼續加碼，但如果資金流入銀行而小型股回歸，我們的看法可能會稍作喘息。」

科技股是大盤中的落後者，這通常發生在利率較高的時期。本月至今，以科技股為主的那指上漲近1.9%，史指資訊科技類股上漲約5.2%。

Signature Bank和SVB Financial的股票再次開始場外交易，價格只剩之前的一小部分。這些股票在本月稍早時被監管機構接管後已暫停交易。

已申請破產保護的SVB Financial目前的股價僅有每股27分。在3月9日關閉之前，它以每股106元的價格收盤。

Signature Bank的交易價格約為每股10分，低於關閉前的70元。

瑞銀表示，隨著經濟衰退的可能性越來越大，股利股票可能是投資人的最佳選擇。

該行表示，在2001年、2008年和2020年的經濟衰退期間，配息股票的平均表現優於市場4.5%。

美股產品經理帕克希爾(Joseph Parkhill)在最新報告中寫道，與其他專注於獲利和回購成長的投資策略相比，專注於股利成長的投資策略「波動性要小得多」。「在不確定時期，股利股票可以提供安全邊際。」

Canaccord Genuity分析師德懷爾(Tony Dwyer)表示，由於經濟衰退可能即將來臨，市場預計將出現更多波動，股市可能尚未觸及低點，「提醒一下，(1) 美國國債殖利率曲線倒掛，(2) 經濟諮商會領先指標以及 (3) 商業和工業貸款標準的當前水平，都處於或接近衰退的水平。」

他補充指出，「此外，自1957年以來，史指從未在經濟衰退開始之前觸及低點。」「我們的操盤建議維持不變：保持較輕的曝險和略微防禦性的產業配置，如果壞消息變成壞消息並且市場回到低於10月低點時，隨時準備利用任何弱勢。」

通訊服務股領跌史指，由於債券殖利率上升給科技股和其他成長股帶來壓力。該類股收跌1.3%，其次是資訊科技類股下跌1.1%。這兩個類股拉低史指下跌。

福斯集團和Match Group分別跌逾2%，領跌通訊服務類股。大型科技股Alphabet和Meta也跟進走跌，分別下跌逾1%。