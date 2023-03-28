一帶一路債務陷阱？前世銀行長：更要關注如何還債

前世界銀行行長金墉（右）28日在博鰲亞洲論壇2023年會「一帶一路：共享發展機遇」子論壇上表示，擔憂債務陷阱的對話演進方向是「反中國的」。圖取自博鰲亞洲論壇官網

前世界銀行行長金墉28日在博鰲亞洲論壇2023年會「一帶一路 ：共享發展機遇」子論壇上表示，擔憂債務陷阱的對話演進方向是「反中國的」，因為在談到以債務讓一些國家陷入到陷阱當中時，也要關注相關國家當地的基礎建設，要關心如何讓這些國家還債的問題。

近期有美國研究指出中國在2008年至2021年期間花費2,400億美元援助22個發展中國家的一帶一路基建項目貸款 。一帶一路「債務陷阱」再度成為熱議話題。

金墉以他先前工作經驗為例，他說當時他的團隊在非洲工作的時候，他們通常會和國際貨幣基金（IMF）辯論，IMF會說債務取得有上限，而他們常會回應：「這些國家需要增加基礎設施、能源、 交通，如果把債務設定一個上限，它如何來增長呢?」

金墉說，「對世界銀行而言，我們從來都是非常敏感的，你如果債務太多就會陷入麻煩。可是另一方面而言，這些國家的首腦都會對我說，經濟如果不發展的話這些債怎麼還? 」

也因此，金墉指出，對於整個國際社會而言，必須要面對債務危機，但同時也要面對其他的一些危機：像是沒有資金來源的危機，能源危機等等，而且這些都是不會消失的危機。

中國外交部發言人毛寧於28日記者會對於一帶一路債務陷阱回應，受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，而一些人借機炒作所謂中國的「債務陷阱」，貸款不透明，中方不接受上述潑髒水的舉動。同時宣稱習近平 宣布從IMF增發給中方的特別提款權中，拿出100億美元轉借給非洲國家。

路透報導，世界銀行、哈佛甘迺迪學院、AidData及Kiel Institute for the World Economy等機構聯合進行一項研究，因為相關國家未能償還貸款，因此中方在2008年至2021年期間動用2,400億美元來拯救相關項目，近80%是在2016至2021年間進行，涉及的主要是中等收入國家，例如阿根廷、蒙古、巴基斯坦等。