德銀收復跌幅 股指由跌轉升

隨著德意志銀行股價收復部分跌幅，美股收盤上漲，扭轉了早盤的跌勢。路透

隨著德意志銀行股價收復部分跌幅，美股收盤上漲，扭轉了早盤的跌勢。

道瓊工業平均指數 上漲132.28點或0.41%收3萬2238.15點。史坦普500指數上漲22.27點或0.57%報3970.99點。那斯達克綜合指數上漲36.56點或0.31%至1萬1823.96點。

主要股指本周表現出色，道指本周上漲1.54%，而史指和那指分別上漲1.37%和1.8%。

德意志銀行在美上市股票下跌3.11%，從盤中的7%跌幅中反彈。這家德國銀行的信用違約掉期(CDS)價格上漲引發股票遭到拋售，但沒有明顯的催化劑。此舉似乎再次引發了人們對歐洲銀行業健康狀況的擔憂。本月稍早，瑞士監管機構迫使瑞銀收購競爭對手瑞士信貸。德意志銀行股價脫離盤中最差水平，也導致美國主要股指也止跌回升。

Sanders Morris Harris總裁包爾(George Ball)表示：「我認為整個市場既不害怕也不樂觀，它只是感到困惑。」「過去一個半月的價格走勢，包括今天，都是一團亂麻，沒有任何方向或信念。」

他補充說，德意志銀行「財務狀況非常穩健」，「如果信心大減並且銀行擠兌，它可能會癱瘓。然而，除了緊張之外，沒有任何根本原因會導致這種情況發生。」

歐洲央行行長拉加德試圖緩解擔憂，聲稱歐元區銀行具有強大的資本和流動性部位。她表示，如果需要，歐洲央行可以提供流動性。

投資 人繼續評估Fed本周宣布的最新政策舉措。Fed升息1碼(25個基點)。 然而，它也暗示其升息活動可能很快結束。與此同時，Fed主席鮑爾指出，信貸狀況已經收緊，這可能會給經濟帶來壓力。

財政部長葉倫23日表示，如果需要穩定美國銀行業，監管機構準備採取更多行動。在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，她的評論是監管機構試圖提振人們對美國銀行系統的信心的最新評論。

包爾指出，「散戶和機構投資人都在關注銀行系統，但現在是國際化的。這很危險。」「銀行的存在是因為對其穩定性的信心，而正如現在所見，這種信心會在幾分鐘內經由社交媒體和技術走勢被削弱。」

矽谷銀行倒閉後，投資人對信貸市場的擔憂似乎尚未完全蔓延至高收益債券。

根據FactSet的數據，iShares iBoxx高收益公司債ETF(HYG)過去一周吸引近8億元的資金流入。與此同時，SPDR彭博高收益債券ETF(JNK)已募集3.81億元。

這也源自信用利差擴大，代表有些投資人願意為更高的殖利率 承擔信用風險。

貝爾德(Baird)正關注抵押貸款支持證券(MBS)，因為它對經濟變得更加悲觀。

分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)和固定收益研究主管堤佐瑞思(Tom Titzouris)寫道：「我們認為經濟衰退即將來臨，銀行業正在發生的事情增加了今年經濟衰退的可能性。」「我們減持MBS，因為預計今年銀行將不再支持市場，而這正是發生中的事情。隨著銀行業變得壓力重重，它們已經遠離MBS市場活動，利差已經擴大。因此其中一些投資價值開始出現。」

他們指出，「MBS減持的抵消是對投資級(IG)債券的加碼，在到期之前，利差可能會擴大，美國國債殖利率會走低，因為隨著2023年過去，經濟衰退將成為所有人的關注點。」

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的最新報告中寫道，在銀行自2月開始破產，然後是房地產投資信託基金加速下跌，尤其是在商辦，現在輪到保險、鐵路和航空股了，

他點名4支隻處於或接近52周低點的保險股：大都會人壽、安達、AIG和保誠，並表示KBW那指保險指數(KIX)較2月的高點下跌約16%。

與此同時，對於道氏理論的追隨者，克林斯基指出，鐵路股「距離10月低點不到1%」，而航空股「正面臨數月內崩盤的威脅」。

他說，科技股正在支撐市場，因此「如果科技股失敗，一如預期的那樣，那麼史指可能會迅速走低」。