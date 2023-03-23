看好停止升息 股指逆轉收高

交易員押注Fed可能接近其升息周期的尾聲，美股在動盪的交易後收高。Getty Images

交易員押注Fed可能接近其升息 周期的尾聲，美股在動盪的交易後收高。

史坦普500指數上漲11.75點或0.3%收3948.72點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲117.44點或1.01%至1萬1787.4點。道瓊工業平均指數上漲73.66點或0.23%至3萬2105.25點。道指盤中一度上漲481.38點，史指和那指則分別上漲1.8%和2.5%。

由於投資 人減少對Fed升息的押注以及美國國債殖利率下降，科技股表現優於大盤，SPDR科技特選類股(XLK)上漲1.63%。微軟、輝達和蘋果 全都上漲。由於Fed在大約一年內連續9次升息，科技股是市場中受創最嚴重的類股。本月因預期利率下降導致投資人重新轉向科技股。

與此同時，地區銀行股普遍下跌，SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)在22日下跌5.7%後，23日再跌2.78%。PacWest Bancorp表現最差，下跌8.55%；前一日下跌17.1%。緊隨其後的第一共和銀行也是表現最差的股票之一，下跌6%。該股前一日下跌15.5%。

但部分地區性銀行股逆轉走升。Popular上漲1.19%，而First Horizon上漲1.28%。本周可能收漲。

可以肯定的是，在財政部長葉倫表示政府準備「必要時採取額外行動」以穩定美國銀行體系後，KRE收復了部分損失。

一如預期，Fed本周升息1碼(25個基點)。它還暗示其對抗通膨的緊縮政策可能接近尾聲，其會後聲明中刪除了「持續升息」一詞。

Fed的決定以及主席鮑爾在為期兩天的會議結束時發表的評論讓股市承壓。雖然鮑爾表示2023年底前「降息不在我們的基本假設中」，但交易員仍消化了今年降息的預期。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)寫道：「即使銀行業的困境得到遏制，存款外逃已經結束，我認為它們不會成為唯一對經濟構成風險的頭條新聞。」「未來幾個月更有可能出現某種信貸問題，因為公司的債務到期，它們需要以比以前高得多的利率為其業務再融資。」

她說道：「在這個升息周期的很長一段時間裡，信用利差幾乎沒有變動。投資級或高收益債幾乎沒有恐懼，直到最近。這些顯然受到銀行業動盪的影響，但如果我們將市場視為一種指標，利差的增加預示著未來的顛簸。」

蘋果股價盤中觸及每股161.55元，為去年9月中旬以來6個月的最高水平。

平常總是說「蘋果如何表現，大盤跟進」。蘋果的市值以2.51兆元居史指之冠，比排名第二的微軟2.06兆元高出超過21%。蘋果現在的交易價格比其50日移動均線148.34元和200日移動均線147.88元高出7%，這是僅關注股價走勢圖的分析師最喜歡看到的動能。

雖然金融類股在3月遭受重創，但蘋果本月上漲近8%，使其今年以來的漲幅接近22%，超過Alphabet的19%、亞馬遜16%和微軟的15%、Analog Devices的15%或NXP Semi的14%。

Bernstein分析師薩克納吉(Toni Sacconaghi)本周發布研究報告，推測波克夏控股(Berkshire Hathaway)CEO巴菲特(Warren Buffett)為何喜歡蘋果公司；巴菲特自2016年以來一直持有蘋果公司的股票。薩克納吉指出：「我們認為巴菲特對蘋果公司最『正確』的看法是，它是一個具有槓桿作用的消費品牌，這使公司能夠擴展產品並建立高利潤的服務業務。」

波克夏是蘋果公司的第二大股東，持有5.66%的股份，領先貝萊德，僅次於先鋒集團。

財長葉倫表示，如有必要，可以再次使用用於支持矽谷銀行和Signature Bank客戶的聯邦緊急行動，「我們使用了重要的工具來迅速採取行動以防止擴大。它們是我們可以再次使用的工具。」

她在眾議院撥款小組委員會的書面證詞中說，「我們採取的強有力行動確保了美國人的存款是安全的。」「當然，如果有必要，我們會準備採取額外的行動。」

投資人繼續考量美國銀行系統的健康狀況，區域銀行全面下滑，延續前一交易日的拋售。