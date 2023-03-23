超級央行日通膨是主角 英、瑞、挪、菲全升息

英國央行（BoE）23日升息1碼，並預測當前經濟不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。 （路透）

在近來銀行業陷入動盪之際，英國央行 （BoE）23日仍升息 1碼，並預測當前英國經濟不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。同於23日舉行利率 政策會議的其他央行，除巴西和土耳其選擇按兵不動以外，至少都調升基準利率1碼，瑞士央行甚至跟進歐洲央行，同步升息2碼，顯然各國現階段仍視抗通膨為優先要務。

英國央行九位利率決策官員以七票對二票之差，決議把基準利率從4.0%提高1碼（25個基點），到4.25%，是2008年來最高水準，也是該央行連續第11次升息，符合市場預期。

英國央行總裁貝利和同僚，正尋求遏制物價飆漲的勢頭，不受近來外界對銀行體系的疑慮所影響，顯示決策官員把對抗通膨視為主要優先要務。央行聲明指出：「若有證據顯示（物價）壓力持續不輟，就有必要進一步緊縮貨幣政策。」這番話對英國央行這個30年來最快緊縮循環可能告一段落的想法潑冷水。投資人上周已開始押注該央行暫停升息，但在22日公布2月通膨數據後迅速改變立場。

會議紀錄並沒對近來身陷困境的瑞信集團、矽谷銀行（SVB）發表新看法。英國央行的金融政策委員會指出，英國銀行體系仍資本充足，有吸收衝擊的「韌性」。

另外，英國央行預測，第2季國內生產毛額（GDP）將小幅成長，較上月預測會萎縮0.4%已是大幅上修。

同日瑞士央行（SNB）升息2碼至1.5%，並宣布當地銀行危機告終，再次顯示儘管銀行體系蒙受壓力，決策者仍決心要壓低通膨。美國銀行業的風暴蔓延至瑞士前，多數經濟學家原本預期會升息2碼。

SNB聲明稱，不排除有必要額外調升政策利率，以確保中期的價格穩定，而瑞銀併購瑞信，「終止了（銀行）危機」。當地核心通膨在2月衝上歷來新高，同月的整體通膨也寫下2022年8月以來的最高水準，增添央行的緊縮壓力。

同日，挪威央行升息1碼至3.0%，並說5月之後可能會再次升息，到了夏季利率大概會觸及3.5%。Nordea Markets預測，挪威央行5、6月可能升息，9月甚至會再次行動，主要是挪威克朗走貶和經濟好轉。

菲律賓央行也維持對抗通膨模式，基準利率調高1碼至6.25%。但官員強調，下次決策將視後續的消費者物價走向而定。巴西央行則宣布，基準利率Selic維持在13.75%，為連續第五次會議按兵不動。土耳其央行也把利率維持在8.5%。