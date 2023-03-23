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道瓊早盤漲逾200點 市場押注Fed升息循環接近尾聲

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數23日早盤開高走高，對利率敏感的科技股和成長股領漲。(路透)
美股三大指數23日早盤開高走高，對利率敏感的科技股和成長股領漲。(路透)

美股三大指數23日早盤開高走高，對利率敏感的科技股和成長股領漲，主因投資人押注聯準會（Fed）的升息循環接近尾聲。

道瓊工業指數上漲273點，或0.86%，標普500指數揚升1.2%，那斯達克綜合指數走高1.8%，費城半導體指數勁揚3.1%，台積電ADR漲2.7%。

Fed於22日一如預期升息1碼，但會後聲明不再說「持續升息」將可能是適當之舉。使投資人認為Fed立場有所轉變。

如今芝商所（CME）的FedWarch工具顯示，目前投資人押注Fed在5月暫停升息、或再升1碼的可能性幾乎各半。

個股方面，支付業者Block早盤大跌15.6%，因放空機構興登堡研究發布的報告指出，Block嚴重誇大其真實用戶數量，所以興登堡正在做空該公司。

第一共和銀行早盤上漲4.6%、PacWest Bancorp和西部聯盟銀行分別漲2.7%和7.1%。

Coinbase挫跌16%。此前美國證管會（SEC）威脅要控告這家加密幣交易所。

科技巨頭普遍上漲，蘋果漲1.6%、微軟漲2%、Google母公司字母漲2.3%、輝達漲3.1%、特斯拉漲3.6%。

指數 升息 投資

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