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涉非法銷售加密幣 SEC告孫宇晨、琳賽蘿涵等9名人

記者林宸誼／即時報導
琳賽蘿涵也遭美國證券交易委員會（SEC）告上法院。（路透）
琳賽蘿涵也遭美國證券交易委員會（SEC）告上法院。（路透）

美國證券交易委員會（SEC）22日把中國加密貨幣企業家孫宇晨與演員琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）等共9人告上法院，理由是孫宇晨涉嫌欺詐，琳賽蘿涵在內的8位名人非法推廣加密資產。

路透22日報導，SEC對孫宇晨及波場基金會（Tron Foundation）、BitTorrent Foundation和Rainberry（前身為BitTorrent）提出指控，認為孫宇晨及公司自2017年8月以來策畫銷售數十億美元加密貨幣Tronix（TRX）及BitTorrent（BTT）資產，並蓄意誇大交易量。

孫宇晨也被指控「假業配」，讓大眾以為名人在社群分享TRX和BTT等加密貨幣，誤導公眾認為他們對 TRX 和 BTT 有「無偏見」的私人興趣，實際上他們是收費代言。SEC表示，孫宇晨因此賺入數千萬美元的非法利潤。

美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 在一份聲明中表示：「此案再次表明，在沒有適當披露的情況下提供和出售加密資產證券時，投資者將面臨高風險。」

除了孫宇晨，其他連帶遭控告的名人包含演員琳賽蘿涵、歌手阿肯（Akon）、馬洪（Austin Mahone）、尼歐（Ne-Yo）、網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）、饒舌歌手Lil Yachty、醬爆弟弟（Soulja Boy）、色情演員坎卓拉魯斯特（Kendra Lust）等8人，除了醬爆弟弟與馬洪外，其他人皆同意與SEC和解，總支付金額超過40萬美元。

加密貨幣波場（TRON）創辦人孫宇晨，是大陸知名年輕企業家與幣圈人士，先前以456.7888萬美元「天價」，標下股神巴菲特的年度慈善午餐，而一夕爆紅。

中國加密貨幣企業家孫宇晨。（路透）
中國加密貨幣企業家孫宇晨。（路透）

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