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比特幣站上10萬元？業內人士看好今年創新高

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣今年來大漲70%，加密貨幣業內人士持續看好後市。（路透）
比特幣今年來大漲70%，加密貨幣業內人士持續看好後市。（路透）

比特幣今年來已大漲70%，業內人士仍持續看好後市，其中一位認為今年可能創新高。

比特幣最高價位是2021年11月寫下的68,990.9美元紀錄，目前在27,433美元左右，跌幅大約60%，但從年初的16,600美元算起，今年漲勢驚人，表一，垷遠優於那斯達克指數、黃金和眾多風險資產。

加密貨幣交易所Gemini的策略長Marshall Beard認為，比特幣有可能漲到10萬美元。他說，「比特幣今年可能破紀錄」，而如果攀升到近6.9萬美元的前次高點，距離100,000美元也不是太遠。

穩定幣發行商Tether技術長Paolo Ardoino也看好比特幣「重新測試」6.9萬美元大關。

這些預測顯示，比起1月時的謹慎態度，業內人士現在對前景的看法較為樂觀，主要是最近銀行業動盪，比特幣不僅沒崩盤還反彈了。支持者說，這證明比特幣提供了銀行以外、保護資金安全的替代場所。

自從前Coinbase技術長Balaji Srinivasan在3月17日打賭比特幣90天內能飆到100萬美元以來，此一加密貨幣今年價格走向就成為討論焦點。他是在回應一位推特用戶願以100萬美元賭美國不會陷入惡性通膨。

比特幣漲到100萬美元的話，必須是自當前價位上漲3,600%。大多數人都這個預測大潑冷水。Gemini的Bear說，比特幣可能站上100萬美元，但不會是90天內，可能要10年之久才會接近此一數字。

Tether的Ardoino呼應這個觀點表示，如果比特幣90天內漲到100萬美元，意味發生不尋常事件，「整個經濟都將崩潰」，他對此深感懷疑，那也不是大家想要的世界。

比特幣 貨幣 那斯達克

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