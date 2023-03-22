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專家說：金價很快就會再創歷史新高 上看2600美元

編譯林聰毅／綜合外電
市場專家預測，金價將很快再創歷史新高，上看每英兩2,600美元。路透
市場專家預測，金價將很快再創歷史新高，上看每英兩2,600美元。路透

隨著全球銀行陷入困境以及美國聯準會宣布最新利率決策，金價還有更大上漲空間，可能會刷新歷史紀錄，而且將居高不下很長一段時間。

金融服務公司CMC Markets的蒂娜．鄧（Tina Teng）表示：「美國聯準會愈快從升息轉向，可能會使金價再次飆升，因為美元和債券殖利率可能進一步下跌。」 她預計金價將漲到每英兩2,500至2,600美元。

財經網站CNBC報導，隨著銀行股因矽谷銀行倒閉和瑞士信貸內爆而遭到重創，投資人紛紛湧向黃金和美國公債。黃金價格目前約每英兩1,940.68美元，金價在20日突破2,000美元關卡，站上2022年3月以來最高。自3月初矽谷銀行遭遇擠兌以來，金價已漲約10%。根據Refinitiv的數據，金價在2020年8月攀抵每英兩2,075美元歷史高點。

市場專家說，來自各國央行的需求，可能使金價的漲勢維持不墜。貴金屬貿易商Wheaton Precious Metals的執行長史莫伍德（Randy Smallwood）表示：「央行持續購買黃金，對長期價格來說是個好兆頭。」史莫伍德還預測，金價將漲到每英兩2,500美元。

世界黃金協會說，拜「央行大量購買」之賜，2022年黃金需求飆升至11年來新高。各國央行去年 共購買了55年來最多的1,136噸黃金。

惠譽也預期金價將居高不下。Fitch Solutions預測，金價將在「未來幾周」創下2,075美元的高點。 該公司是根據「全球金融不穩定」做出這項預測，並表示，相較於新冠疫情前的水平，金價未來幾年維持在高點。

投資人在密切關注聯準會的下一步行動及其對金價的影響。市場普遍預期聯準會本周將升息1碼（25個基點）。貴金屬公司MKS Pamp的金屬策略主管席爾斯（Nicky Shiels）表示：「整體而言，聯準會將須在通膨上升或經濟衰退之間做選擇，無論哪種結果都對黃金有利。」 她預測金價將升至每英兩2,200 美元。

滙豐銀行首席貴金屬分析師史提爾（James Steel）預計，美元走軟可能會支撐金價，他預計聯準會將升息25個基點。

金價 聯準會 央行

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