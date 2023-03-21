瑞信收購案AT1全額註銷 瑞銀對它依賴度卻最高

AT1債券規模相當於瑞銀最優質監管資本（即所謂普通股一級資本比率（CET1））的28% 左右。（路透）

瑞銀集團（UBS）併購瑞信將額外一級資本（AT1）債券 全額註銷，然而，瑞信自己對這種高風險債券依賴度卻是最高。

根據彭博計算，AT1債券的規模相當於瑞銀最優質監管資本（即所謂普通股一級資本比率（CET1））的28% 左右，名列歐洲各大銀行之最。歐洲16家大銀行的平均曝險約為16%。

高盛 分析師Chris Hallam在報告中寫道，「從資金的角度來看，如果AT1的融資成本極度上升，我們認為可能會出現銀行尋求用CET1取代AT1資本的情況」。

瑞信發行的160億瑞郎（172億美元）AT1債券全被註銷這種破天荒事件，帶給市場極大衝擊，而債券持有人認為股東應該最先承擔損失。歐盟和英國的監管機構周一已重申，在其管轄範圍內，股票承受損失順序應在債券之前。

AT1債券曾為銀行提供較便宜的增資方式，但過去幾天的事件完全顛覆了這一認知。