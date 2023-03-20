從金融大咖到前官員 多人敦促Fed應先暫停升息

前紐約聯邦準備銀行總裁杜雷（William Dudley）表示，如果他是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的一員，他會支持利率維持不變。（美聯社）

聯準會（Fed）本周面臨該不該升息 的艱難抉擇，在爆發2008年來最嚴重的銀行危機之下，艾克曼（Bill Ackman）在內的金融界大咖和多位前聯準會（Fed）官員均主張暫且停下升息腳步。

美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼認為，銀行業危機已經造成了「金融環境明顯收緊」的效果，Fed應暫緩升息。前紐約聯邦準備銀行總裁杜雷（William Dudley）表示，如果他是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的一員，他會支持利率維持不變。

繼續升息可彰顯Fed對抗通膨的承諾，不過，如果官員失算，升息反而可能加劇市場動盪，引發痛苦的低迷，終致被迫進行更多的全面干預。

即使出現危機不致惡化的最好狀況，銀行業的動盪仍可能導致貸款減少，因為金融機構將面臨更嚴格的銀行監管和自身管理團隊的監督，以降低風險。高盛經濟學家估計，放款標準收緊，相當於Fed利率調高漲0.25至0.5個百分點。

艾克曼觀點

艾克曼在推特發文說：「金融系統受到了許多重大衝擊。我們還不知道這些金融機構的投資 人損失在哪裡，以及會產生何種蔓延效應，」隨著存款變得不穩定，「在這種情況下，有哪家地區性銀行還會向新建設承貸大量資金或商業放款？」

艾克曼主張，Fed主席鮑爾應明確表示暫停升息只是暫時的，並表明「除非銀行業危機尚未解決，否則他打算在下次會議上恢復升息」。他說，「這不是Fed應該升息並給系統帶來更多壓力的環境，金融穩定是Fed的首要職責」。

前Fed官員的諍言

前紐約聯邦準備銀行杜雷則表示，他支持不升息的理由是：「不構成傷害，我們知道銀行體系處於壓力之下，那麼為什麼要在銀行體系承壓的情況下繼續升息呢？」

不過，他認為，儘管銀行業突然出現諸多問題，但Fed將會繼續縮減債券部位。

他接近彭博電視訪問時說：「我預料量化緊縮將會繼續。」他說，這個計畫「是獨立的，不同於」Fed正在採取的強化銀行系統信心的措施。

也有前Fed官員認為，本周不宜升息。波士頓聯邦儲備銀行前總裁羅森格倫表示：「金融震盪已導致金融形勢收緊，我就不會在同一時間提高利率，火上加油。」他說：「現在升息0.25個百分點對通膨影響相當有限，但可能會對金融條件產生放大的影響。」

「明斯基時刻」

摩根大通 首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）認為，央行對付通膨之際，出現銀行倒閉、市場動盪以及持續的經濟不確定性，爆發「明斯基時刻」的可能性升高。

「明斯基時刻」以已故美國經濟學家海曼．明斯基（Hyman Minsky）命名，指的是投資人過度冒險以致借貸金額超出償還能力的經濟繁榮期結束。此時，任何破壞穩定的事件都可能迫使投資人出售資產以換取現金，引發市場崩潰。

克蘭諾維奇領導的摩根大通策略師團隊周一在給客戶的報告中寫道：「即使央行成功遏制了危機蔓延，但由於市場和監管機構的壓力，授信條件勢將更快速收緊，」