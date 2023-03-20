危機可望緩解 道指漲382點

瑞銀在瑞士政府的策劃下強行收購了瑞士信貸，股價也同步上漲。Getty Images

交易員對銀行業危機可能正在緩解的希望越來越大，美股收高。瑞銀在瑞士政府的策劃下強行收購了瑞士信貸，股價也同步上漲。

道瓊工業平均指數 上漲382.6點或1.2%收3萬2244.58點。史坦普500指數上漲34.93點或0.89%收3951.57點。那斯達克綜合指數上漲45.02點或0.39%收1萬1675.54點。

區域銀行股上漲，從過去一周的大跌中反彈。在美國監管機構支持矽谷銀行(SVB)的無保險存款並為陷入困境的銀行提供新資金後，華爾街預計可能需要採取更多行動來恢復人們對銀行體系的信心。

SPDR區域銀行ETF(KRE)在上周暴跌14%後上漲1.12%，PacWest、First Citizens和Fifth Third Bancorp是主要贏家。該ETF盤中一度上漲5%，但隨著First Republic下跌47.11%，漲幅出現收斂。

消息人士透露，在上周300億元存款未能阻止該行股價下滑後，摩根大通正在就戰略替代方案向陷入困境的First Republic Bank提供建議。

消息人士表示，備選方案可能包括融資，這可能會稀釋現有股東。 出售銀行也是一種可能性。

The Wealth Alliance總裁兼總經理迪頓(Eric Diton)說，「這裡只有一個基本問題，」「在區域性銀行持有無保險存款的人很緊張，銀行系統是建立在能力和信任的基礎上的。如果不能100%確信它會在你需要的時候出現，你就不會把畢生積蓄放在某個地方。」

過去2周金融部門的不穩定增加了Fed 22日利率決定的風險。根據CME Group的FedWatch工具，截至20日，Fed升息 1碼(25個基點)的可能性約為73%。另有約27%支持不升息，預計主席鮑爾(Jerome Powell)可能會開始放鬆自2022年3月開始的積極緊縮政策，以應對新出現的金融危機。

迪頓說，「我們仍然沒有感受到升息的全面影響。地區性銀行可能占美國所有貸款的三分之一左右，現在它們將被迫減少貸款以支撐其資產負債表。」「這對整個經濟來說資本更形緊縮。完成了Fed試圖減緩經濟發展的工作。因此，無論它們什麼都不做，還是升息1碼，我認為它們很有可能在本周之後合持觀望。」

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示，隨著金融和地緣政治風險的增加，市場可能面臨「明斯基時刻」，「市場和地緣政治出現明斯基時刻的可能性增加了。」「即使央行行長成功遏制了蔓延，由於市場和監管機構的壓力，信貸狀況看來也會更快收緊。」

明斯基時刻指的是市場崩潰的時刻，通常是在大量投機和寬鬆政策之後。

他補充指出，「隨著前景風險發生變化，金融市場壓力的爆發將在未來一段時間內對貨幣 政策產生重大影響。」

MKM Partners首席經濟學家達爾達(Michael Darda)表示，雖然銀行業存在危機，但Fed本周如果將利率提高1碼，「那將是一個錯誤」。

他說，即使不升息，貨幣狀況也可能會繼續收緊，「向後看的貨幣政策將使我們陷入永久的榮枯周期，而現在正在進入蕭條階段。」

然而，他說，展望未來需要信心的飛躍，而Fed並不想那樣做，「這將預示著貨幣環境可能會急劇收緊，隨著銀行業危機惡化，中性利率可能會下降。」

達爾達表示，史指可能不得不下跌15%至20%，這會是個買入機會。在這種環境下，他最看好醫療保健業。

雖然上周表現最差，但史指中的能源類股捲土重來。該類股上漲2.2%，在上周下跌7%後收復一些失地。表現次佳的材料股上漲1.7%。

除能源股攀升之外，史指也普遍上漲。11個類股中有9個收盤上揚，而資訊科技和非必需消費品類股則大多在平盤震盪。