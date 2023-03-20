蝦皮創辦人向員工喊話：最糟時刻已過去

蝦皮母公司冬海集團（Sea）創辦人、億萬富豪李小冬表示，已做出一項實現長期獲利所需的改變，並向目睹冬海過去數月大裁員的員工保證，最糟的時刻已經過去。路透

蝦皮母公司冬海集團（Sea）創辦人李小冬表示，已做出一項實現長期獲利所需的改變，並向目睹冬海過去數月大裁員 的在職員工保證，最糟的時刻已經過去。

彭博報導，李小冬近來在內部備忘錄中表示，冬海去年第4季（上季）首度出現淨利，象徵該集團到達轉虧為盈的轉折點。冬海7日公布，上季淨利4.22億美元，大幅逆轉2021年同期的6.16億美元虧損慘況，更優於分析師 原先預估的4.34億美元虧損。上季總營收 年增7%至34.5億美元。

李小冬告訴員工，集團做出痛苦的決定，以求迅速適應環境和確立更穩固的基礎，並降低效率欠佳的情況。他說：「我想跟各位保證，冬海大刀闊斧的整頓工作已經大功告成，除非外部環境再有重大變化。而我們目前並未預見進一步的重大變化。」

但李小冬也說，冬海須證明自己能持續獲利，強調市場將密切注意，上季的狀況只是曇花一現或是長期獲利的開端，「我們的任務尚未結束」。

冬海重新調整組織結構，透過裁員數千人、薪資凍漲等措施撙節開支。冬海電商部門蝦皮調整後的稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA），上季也首次轉正為1.96億美元。儘管銷售與行銷支出成本被砍逾半，核心的亞洲市場成長力道仍帶動蝦皮營收大增50%至22.3億美元。