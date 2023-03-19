瑞信股東還拿得到錢 AT1債卻全部歸零 將顛覆籌資失序

瑞信集團價值170億美元的AT1債券被歸零，卻為證券投資人保留33億美元的價值，可能對規模2,750億美元的ATI市場掀起餘波。（路透）

瑞信集團（Credit Suisse Group）火速被賣給瑞士銀行（UBS），價值170億美元的AT1債券 被歸零，卻為證券投資 人保留33億美元的價值，如此可能對規模2750億美元的ATI市場掀起餘波，反噬急於對抗危機的歐洲決策者。

這些債券持有人堅決認為，這樣的順序是不對的。

Aquila 資產管理基金經理人考夫曼（Patrik Kauffmann）說：「這根本沒有道理，股東才應該歸零，AT1債券順位優於股票這是再明確不過了。」英國銀行一位執行長更加直言不諱：瑞士已扼殺金融機構這個籌資領域。

所有AT1債券價格周一肯定會大跌。據知情人士透露，巴克萊銀行一些交易員預測下跌幅度會多達15美分甚至更多。

這不是說，AT1債券投資人不該在因瑞信崩潰而面臨損失，承受損失本來就是歐洲監管機關在全球金融危機過後設計AT1的本意，用意是不希望花到納稅人的錢 。然而，犧牲他們而優待證券投資人，令債券界深感困惑。下一次金融機構出現困境時，到底是誰該優先求償。

Axiom Alternative Investments研究負責人Jérôme Legras說：「支付一大筆錢給股東，卻抹殺AT1持有者的權益，違反2008年之後國際同意的所有解決原則和規定。」該公司也持有由瑞信發行的AT1債券。

而從瑞士官員的角度來看，強制註銷AT1原因在於政府必須提高瑞信的資本並解決流動性問題。當政府出面替資不抵債的金融機構解圍時，債券往往會面臨扣減。

然而，市場人士指出，此舉可能掀起金融圈一場破壞力強大的重新評價。監管機關的決定讓部分債權人措手不及，新AT1債券市場可能步入寒冬期，而銀行高風險籌資成本也有可能會大幅上升。