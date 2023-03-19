危機未解 第一共和銀行的賣壓能否止住 成市場焦點

第一共和銀行危機未解，美國金融賣壓能否止得住，成為瑞銀收購瑞信之後的市場關注焦點。（路透）

在瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）後，美國希望本土由兩家地區性銀行倒閉所引發的金融股賣壓也能止得住。

市場信心潰場促使瑞信以30億瑞士法郎的價格賣給瑞銀。各國監管機構擔心，具系統重要性的瑞信萬一倒閉，可能拖累其他國家的大銀行。周日稍晚，聯準會、加拿大央行 、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行宣布採取協同行動，自周一（20日）起，美元互換操作頻率從每周一次改為每天，以改善流動性。此舉至少會持續到4月底。六家央行會把這些美元借給金融機構，在市場出現壓力時彼此支援融資需求。

市場周一開市，美方官員主要擔心上周獲美國11家銀行存入300億美元的第一共和銀行。該銀行與其他地區性銀行未來幾天能否穩定下來，將決定是否需要額外援助。

第一共和銀的股價3月暴跌逾80%。知情人士透露，存戶已提取大約700億美元的存款，幾占存款總額的40%。但在大銀行聯合馳援後，擠兌現象周五趨於穩定。這家銀行現在有機會考慮未來的選項。

美國監管機構周末相對平靜，他們擔心過早採取過多舉措，會讓有如驚弓之鳥的投資 人以為，迄今為止所做的還不夠，也可能嚇跑第一共和銀的潛在追求者。

在大銀行聯合馳援之前，第一共和銀考慮過股權出售在內的解決方案。根據知情人士，這些選擇仍在討論之中 ，但似乎不會立即達成交易。第一共和銀希望證明它已經穩定下來，避免跳樓大拍賣的價格。

儘管如此，由於目前的救援行動並未修補第一共和銀資產負債表上的漏洞，投資人和分析師都在揣測它能堅持多久，籌集資金或尋求出售恐怕仍舊不能免。Wedbush分析師指出，不管誰買下來，都必須填補第一共和銀135億美元的資本缺口。

周日，標普一周內第二度下調第一共和銀的信用評級，由BB+降至B+。第一次下調是在15日將第一共和銀信用評級砍到垃圾級，由A-降至BB+。穆迪也跟進將對該銀行的信評降至垃圾級。

第一共和銀在市場上的表現，將決定包括摩根大通、美國銀行、花旗集團和富國銀行在內的大銀行是否成功遏制了本月席捲銀行體系的恐慌情緒，最終影響更廣泛的經濟活動。市場反應也將影響聯準會本周的利率 會議，屆時官員會決定是將利率提高1碼或放棄升息。