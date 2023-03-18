銀行股重摔下 美股本周仍靠科技股收漲 下周看Fed動向

聯準會（Fed）下周決策，不僅將左右公債殖利率走向，也勢必牽動美股。（路透）

美國股市周五收盤下跌，儘管第一共和銀行（First Republic Bank）和瑞士信貸集團（Credit Suisse）得到政府和銀行同業援手，投資人仍擔心會有更多銀行倒閉。而在公債殖利率 大跌之下，科技股成了主要受益者，也讓美股大盤守住周線漲勢。聯準會（Fed）下周公布利率決議，不僅將左右公債殖利率走向，也勢必牽動美股。

道瓊工業指數 周五下跌384.57點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.1%和0.7%。不過，史坦普和那斯達克本周仍分別上漲1.4%和4.4%，道瓊則小跌。部分投資人指望，聯準會（Fed）下周會因銀行接連倒閉而暫緩升息 腳步。

費城半導體指數周五下跌0.5%，台積電逆勢上漲0.2%，一周下來，費半和台積電ADR各漲5.5%和2.5%。

美債殖利率下跌也有利成長股和科技股。10年期公債殖利率從周四的3.58%下跌至3.395%，這兩周總計下跌0.567個百分點，為2020年3月以來最大兩周跌幅。

美債殖利率下跌，反映市場對Fed會暫緩升息甚至今年將提前降息的預期心理，反而形成科技股和其他大型成長股的利多。

野村跨資產總體策略董事總經理麥艾利格特（Charlie McElligott）說：「目前是利率動向推升了股市。」

Fed將於下周三公布利率政策，投資人熱議在銀行狀況連連之下，Fed是否還會升息。不過，從芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具來看，Fed升息1碼（0.25個百分點）的機率仍多達60%。

若Fed以穩定金融為先而暫緩升息，公債殖利率將繼續走低，有利美股上漲；反之，若Fed著重在繼續對抗通膨，公債殖利率可能反彈，如此將不利美股後勢。

第一共和銀行股價周五大跌33%，這家地區性銀行已暫停配股，並從Fed貼現窗口大量借款，但分析師認為第一共和銀行前景仍然危殆。其他地區性銀行股價也大跌。

矽谷銀行（SVB）崩潰這十天波及全球市場，美國、歐洲、日本銀行業者本月至今市值已蒸發4,590億美元，16%的減幅是 2020年3月以來之最。

美國銀行股災情最重，KBW銀行股指數3月已跌18%，歐洲Stoxx 600銀行指數跌15%，東證銀行股指數跌了9%。

CreditSights金融研究負責人羅森泰（Jesse Rosenthal） 說：「儘管大型銀行善意提供支援，最新情況仍表明該銀行仍處於極大的流動性緊縮。」