第一共和銀行獲注資後早盤仍重挫20% 拖累美股下跌

美股17日早盤下跌，獲得其他同業注資的第一共和銀行，早盤依舊重挫逾20%，拖累其他銀行股。 路透

美股17日早盤下跌，身陷美國地區銀行危機的第一共和銀行，儘管已獲得11家同業300億美元注資，早盤仍重挫逾20%，拖累其他銀行股。

道瓊 工業指數 17日早盤下跌184.85點，或0.57%；史坦普500指數跌0.31%；那斯達克 指數跌0.13%；費城半導體指數和台積電ADR開高後回平盤附近震盪。

儘管第一共和銀行的救助計畫16日敲定，摩根大通、摩根士丹利等11家銀行同意聯合存入300億美元，促使這家銀行股價16日跳漲10%，但該銀行17日早盤仍再起，一度重挫逾20%至27.16美元，拖累了KBW地區銀行指數早盤下跌約3%。

不過，在投資人衡量這場銀行危機對美國聯準會（Fed）下周決策會議的影響之際，美股三大指數本周周線仍可望收紅。道瓊指數本周來上漲1.1%、史坦普指數漲2.6%、那斯達克指數5.2%。

Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield表示：「市場如今正在拉鋸。地區銀行危機將對經濟和市場帶來巨大負面影響。但存在於這場危機之前招致不良影響的事物，是過度鷹派且不理性的Fed。」