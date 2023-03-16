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Fed一周借出1648億元 貼現窗口用量創新高

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Fed一周借出1648億元 貼現窗口用量創新高

編譯季晶晶／綜合16日電
截至3月15日的一周，美國聯準會通過貼現窗口貸出創紀錄的1528.5億美元，創歷史新高。（路透）
截至3月15日的一周，美國聯準會通過貼現窗口貸出創紀錄的1528.5億美元，創歷史新高。（路透）

最近一周，美國銀行業透過兩個信貸支援工具總共從聯準會借出1648億美元，凸顯出矽谷銀行倒閉後資金緊張加劇的現象。

聯準會公布的數據顯示，截至3月15日的一周，聯準會通過貼現窗口貸出的資金達到創紀錄的1528.5億美元，前一周是45.8億美元。貼現窗口是傳統上央行向金融機構提供短期融資的貨幣政策工具，上次紀錄高點是在2008年金融危機時創下的1110億美元。

數據還顯示， 聯準會上周日推出的銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program）共貸出資金119億美元。

從這幾個數字可以看出美國銀行體系仍然脆弱，尚未完全走出矽谷銀行和Signature Bank倒閉後存款資金搬家的困境。

當周其他貸款餘額總計1428億美元，反映出聯邦存款保險公司對矽谷銀行和Signature Bank的過渡銀行所提供的貸款。

美國銀行證券（Bank of America Securities）美國經濟主管Michael Gapen說：「這大致符合我們的預期。」與新的銀行定期融資計畫相比，貼現窗口借款利率較高，可能是反映銀行在貼現窗口提出的抵押品範圍較廣。

矽谷銀行 聯準會 融資

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