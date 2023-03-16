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桑默斯：歐洲央行拉加德拿A+ 聯準會鮑爾下周應跟進

編譯季晶晶／綜合外電
美國前財政部長、現任哈佛大學教授桑默斯16日表示，聯準會應持續升息。（路透）
美國前財政部長、現任哈佛大學教授桑默斯16日表示，聯準會應持續升息。（路透）

前財長桑默斯讚賞歐洲央行總裁拉加德16日升息50基點，並表示聯準會下周應該以較小幅度的升息行動跟進。而接受彭博資訊訪調的多數經濟學家仍預期聯準會下周將升息1碼，並略微上調峰值利率。

現任哈佛大學教授、彭博電視付費撰稿人的桑默斯說：「拉加德今天拿到了A+。」他說，面對近期金融市場動盪，拉加德不僅繼續升息，而且劃清貨幣政策與金融穩定擔憂的界限，明確表示歐洲央行解決問題各有不同的工具。

桑默斯在普林斯頓大學組織的一次網路研討會上表示，他今天「非常強烈地」認為聯準會下周應該升息25個基點。

儘管美國銀行業在最近頻出問題後，提供信貸不會像以往那樣慷慨，但桑默斯認為，鑒於通膨問題，銀行業危機的影響沒大到足以讓聯準會有暫停升息的理由。

他說，暫停升息不僅可能推升通膨預期，還會嚇壞消費者和企業，使他們相信經濟狀況比想像的更糟糕，從而加大經濟衰退的可能性。

另外，接受彭博資訊訪調的經濟學家表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）將在3月21-22日的會議上以及接下來的兩次會議上，分別升息1碼至5.25%-5.5%的區間。

這項調查是在3月10日-15日之間進行的，在矽谷銀行倒閉和聯準會做出回應之前已回覆的受訪者有機會修改觀點。

Hugh Johnson Economics董事長Hugh Johnson說：「我高度懷疑矽谷銀行危機會導致貨幣政策改變。我相信危機將得到控制（影響有限），系統性風險相當低。」

絕大多數經濟學家預期將升息1碼，而非許多人本月稍早設想的2碼。少數經濟學家預期會暫停升息，野村證券預期降息。

對矽谷銀行和Signature Bank倒閉影響的擔憂導致市場對聯準會利率路徑重新定價。在銀行業危機前，交易員押注聯準會可能在3月會議升息2碼，而截至周四上午，相較於暫停升息的選項，他們略微傾向於加息25個基點。

在這些經濟學家中，近四分之三的人認為動盪會降低近期升息的可能性或使聯準會放緩升息步伐，近一半的人認為這會降低峰值利率水準。只有五分之一的受訪者認為這對政策沒有影響。

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