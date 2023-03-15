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危機從SVB燒到瑞信 Fed傳聲筒：估下周不升息

編譯葉亭均／綜合16日電
美國兩家地區銀行在上周倒閉、銀行業危機本周又從美國蔓延至歐洲的瑞信集團。（路透）
美國兩家地區銀行在上周倒閉、銀行業危機本周又從美國蔓延至歐洲的瑞信集團。（路透）

隨著美國兩家地區銀行在上周倒閉、銀行業危機本周又從美國蔓延至歐洲的瑞信集團，素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟特派員蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文報導，愈來愈多投資人預期聯準會（Fed）的升息周期可能結束，預料下周暫停升息。

根據芝商所集團彙編的數據，利率期貨市場投資人15日預期Fed在3月21、22日會議上不升息的機率接近50%，高於14日的30%。這會使聯邦資金利率維持在4.5%至4.75%。

另據路透報導，金融市場現在認為最快5月或6月降息，預期年底時Fed的政策利率比現在低整整一個百分點，也就是預期降息4碼，預料年底的利率區間會回到3.5%至3.75%。不過分析師警告說，交易人士的押注和Fed的實際決策往往不一致，勿將市場觀點視為福音。

Fed官員們過去12個月內的八次決策會議上每次都升息，是1980年代初以來最快的連續升息，以打擊40年來最嚴重通膨。但近期銀行崩潰並引發動盪，為Fed在下次權衡抗通膨行動時額外增添複雜因素。Fed主席鮑爾和同事現在發現，他們必須立即應付銀行體系動盪的情勢。

投資人普遍認同，在美國銀行業暴跌以及瑞信股價周三大跌後，經濟不景氣的疑慮正壓低利率預期，並促使投資人拋售高風險資產，轉向較安全的資產。

前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）15日推文說：「金融危機造成需求被毀壞。銀行減少可提供的信貸。消費者暫緩大手筆購物，企業延後支出。」「利率應該按兵不動，直到可評估需求破壞的程度。」

不過，一些預測人士認為，Fed下周仍將升息1碼。摩根大通首席美國經濟學家裴洛里表示：「現在暫停會發出Fed對於抗通膨決心認真態度的錯誤訊號。」他說，這也可能加劇人們認為Fed會因為擔心金融穩定性，而對升息遲疑、但會很快降息的疑慮，這也是經濟學家所稱的「金融至上」（financial dominance）。

凱投宏觀首席北美分析師艾許沃斯表示：「Fed在下周會議上將做出一個非常困難的政策決定。在矽谷銀行崩潰後，Fed是否應該維持利率不變以支撐市場信心，或者在核心通膨被證明具有黏著性的情況下，是否應該繼續升息？」目前該機構仍傾向Fed將升息1碼。

美國聯準會下周將進行利率決策，目前市場押注暫停升息的機率大於升息1碼。（美聯社）
美國聯準會下周將進行利率決策，目前市場押注暫停升息的機率大於升息1碼。（美聯社）

升息 利率 投資

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