為瑞信止血…瑞士央行掛保證 必要時提供流動性支持

瑞士央行和金融監管機構表示，瑞信集團（Credit Suisse）將在必要時獲得流動性支持。（路透）

瑞士央行 和金融監管機構表示，瑞信集團（Credit Suisse）將在必要時獲得流動性支持。在瑞信股價 創紀錄大跌後，當局堅定喊話，希望市場恢復對瑞信的信心。

瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局（Finma）15日晚間發表聯合聲明說：「瑞信符合對系統重要性銀行實施的資本和流動性要求，如有必要，瑞士央行將向瑞信提供流動性。」

瑞信股價15日在蘇黎世交易時段一度重挫31%，收盤大跌24%至每股1.7瑞郎；瑞信的債券價格也跌至代表陷入嚴重財務困境的水準，此前，市場對飽受醜聞困擾的瑞信疑慮不散，加上全球銀行股大跌，匯聚成瑞信的利空因素。在瑞信的最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）以監管問題為由，排除向瑞信再注資後，市場陷入動盪，瑞士政府、央行與Finma已討論穩定該銀行的各種方式。

當局討論的選項包括分拆瑞士的部門，以及與更大的同業瑞銀集團（UBS Group）合併。瑞士央行以抵押品方式為銀行提供融資，瑞士政府則致力於法規規定，要讓逐步關閉的銀行可釋出公眾的資金。聯合聲明並未具體詳述瑞士央行提供流動性的條件。

在瑞士當局發表聲明後，瑞信的ADR跌幅收斂，從盤中一度重挫30%，收盤下跌14%至每股2.16美元。

瑞信在推特發文表示：「我們欣喜見到這份支持的聲明。」此前瑞信董事長在15日的會議中表示，政府的援助「不在討論議題內」。

Finma和瑞士央行在聲明中：「沒有跡象顯示，美國銀行市場當前的動蕩會有直接蔓延至瑞士機構的風險。」「Finma和瑞士央行正在密切關注情勢發展，並與聯邦財政部保持密切聯繫，以確保金融穩定。」

瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）15日要求市場給予耐心，表示該行的財務狀況穩健。他說，瑞信的流動性覆蓋比率顯示該行能夠承受得起在壓力時期出現逾一個月價值的資金外流。

歷史追溯自1856年的瑞信是瑞是第二大銀行，過去幾年因一連串衝擊事件、醜聞、管理層更迭與法律問題飽受打擊，去年虧損73億瑞郎（79億美元），相當於抹除過去十年獲利的價值；該公司二度策略轉向迄今尚未贏得投資 人信心，也無法遏止客戶資金外流現象。