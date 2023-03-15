貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

貝萊德執行長芬克。美聯社

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）警告，矽谷銀行（SVB ）爆發倒閉事件，已升高美國金融體系發生「慢動作滾動危機」的風險，「更多收歸國有和關閉」事件可能接踵而至。

倫敦金融時報（FT）報導，芬克在致投資 人信上表示，SVB崩潰是金融業「為數十年寬鬆資金付出代價」的例證。

他指出，利率急遽升高是「第一張倒下的骨牌」，而SVB倒閉是第二張骨牌倒下的事例，接下來不支倒地的可能是其他區域性銀行，以及仰賴槓桿的投資人。

在爆發這起2008年金融海嘯以來最大規模銀行倒閉事件後，監管當局採取行動已協助穩定市場，但芬克指出，最近的事件有如1980年代「儲貸危機」（S&L crisis）的翻版，當年有超過千家放款機構倒閉。

芬克說：「寬鬆資金和法規改變的後果，是否將（類似S&L危機那般）觸動美國區域銀行業像瀑布般層層崩瀉，更多收歸國有和關閉紛至沓來，我們現在還不曉得。」

他預言，銀行無可避免勢必會縮減放款，那將迫使更多企業轉向資本市場—給投資人和資產管理業者創造機會；然而，基金若是把錢投入低流動性的投資工具，像是私募股權、不動產和私人信貸，「可能淪為第三張倒下的骨牌」，企圖借錢來提高報酬者尤其危險。

芬克另在信上點出金融體系面臨的其他幾項風險，包括地緣政治緊張和全球金融體系碎裂，可能造成通膨揮之不去，投資報酬降低。

他寫道：「公、私部門領導人基本上捨效率和低成本，換取復原能力和國家安全...通膨將揮之不去，讓央行 官員更難馴服。因此，我相信，未來數年，通膨更可能維持在接近3.5%或4%的水準。」

換言之，他認為，未來通膨仍將遠高於大多數央行訂在2%的目標。