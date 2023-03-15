我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

突發╱郭文貴被捕 遭控詐騙粉絲10億元 買豪宅名車

鴻海集團處分中國紫光轉讓作業完成 不再持有股權

中央社台北15日電
鴻海和旗下工業富聯15日晚間公告，處分中國紫光集團轉讓款，山東煙臺海秀已依約支付人民幣53.8億元至興微基金帳戶。路透
鴻海和旗下工業富聯15日晚間公告，處分中國紫光集團轉讓款，山東煙臺海秀已依約支付人民幣53.8億元至興微基金帳戶。路透

鴻海和旗下工業富聯今天晚間公告，處分中國紫光集團轉讓款，山東煙臺海秀已依約支付人民幣53.8億元(約7.8億美元)至興微基金帳戶。這也代表轉讓完成後，工業富聯不再間接持有紫光集團股權。

鴻海晚間公告，處分中國投資事業紫光集團案，交易相對人煙臺海秀應在3月15日前以不低於人民幣53.8億元、或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者，支付轉讓價款。

鴻海表示，煙臺海秀已依約支付全部轉讓款人民幣53.8億元至興微基金帳戶。

鴻海旗下工業富聯去年7月公告，轉投資事業中國興微（廣州）產業投資合夥企業（興微基金），以人民幣53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

去年12月中旬鴻海公告，興微基金將全數晟粵廣州持股處分給煙臺海秀積體電路產業投資中心（煙臺海秀）。

鴻海先前說明，工業富聯相關投資程序尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，因此興微基金將轉投資晟粵廣州的全數持股，轉讓給煙臺海秀積體電路產業投資中心。轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。

投資 鴻海 北京

上一則

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

下一則

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

延伸閱讀

航班恐難增 東岸飛可考慮歐洲中東轉機

航班恐難增 東岸飛可考慮歐洲中東轉機
鴻海：威州廠投資逾10億美元 擴大使用太陽能

鴻海：威州廠投資逾10億美元 擴大使用太陽能
季節性滑落…鴻海2月營收 月減39% 仍為同期次高

季節性滑落…鴻海2月營收 月減39% 仍為同期次高
路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快

路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」
裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」