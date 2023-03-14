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銀行跌深反彈 道指止連五跌

銀行跌深反彈 道指止連五跌

記者張大仁／即時報導
美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。美聯社
美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。美聯社

美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。

道瓊工業平均指數收盤上漲336.26點或1.06%至3萬2155.4點，結束連續5天的下跌。史坦普500指數上漲64.8點或1.68%收3920.56點。那斯達克綜合指數上漲239.31點或2.14%收1萬1428.15點。

投資人買進銀行股的熱情在尾盤雖失去一些動力，但許多個股仍收漲，代表連續兩個交易日的大幅拋售出現轉機，因為投資人越來越相信這些個股不會遭受與矽谷銀行和Signature銀行相同的命運。監管機構12日表示，已制訂一項計畫來支持這兩家銀行的所有存款戶。

SPDR標普區域銀行業ETF(KRE)上漲2%，在前一天下跌12%後收復部分跌幅。First Republic Bank在13日收盤下跌近62%後暴漲26.98%。KeyCorp在下跌27%後出現反彈，上漲6.94%。

基於最近的動盪，交易員正在展望銀行業的下一步。

安聯投資管理公司投資組合管理副總裁里普利(Charlie Ripley)表示，支持聲明「在某種程度上改變了市場情緒，或改變了潮流」。「它從即時的下意識反應開始，然後需要一些時間來挖掘細節，並了解真正的風險並了解真正的曝險何在。」

上漲的不只金融類股，史指的11個類股全部走升。由於投資人對俄羅斯戰鬥機在黑海擊落美國無人機的消息做出回應，股市在尾盤回吐部分漲幅。

交易員還關注最新的美國通膨數據。

2月消費者物價指數(CPI)較1月上漲0.4%，符合《道瓊》調查的經濟學家普遍預期。6%的年增率也符合經濟學家預期。剔除波動較大的食品和能源價格的所謂「核心」CPI環比增幅略高於預期的0.5%，而5.5%的同比增幅符合預期。

LPL Financial首席技術策略師藤魁斯特(Adam Turnquist)表示：「由於CPI沒有任何重大意外，而且隔夜銀行業也沒有任何意外，我們稱之為鬆了一口氣的反彈。」「市場對此表示歡迎。」

富國銀行表示，投資人應該搶進遭重創的地區性銀行Western Alliance股票。

分析師布雷茲勒(Timur Braziler)在報告中寫道：「我們認為這裡的風險回報對Western Alliance具有吸引力，其股票交易價格是有形帳面價值的60%，並且在與管理層交談後有了最新的樂觀情緒。」「截至3月9日的最新總存款金額增加了令人印象深刻的78億元，較上季增加15%，而13日的更新數字代表只出現『適度』流出。」

Western Alliance股價13日下跌47%，主因遭SVB Financial和Signature Bank倒閉後區域銀行股大規模遭拋售。然而，布雷茲勒認為Western Alliance本季至今較高的存款餘額與該股自3月8日以來超過60%的跌幅不符，並認為不太可能發生存款擠兌。

油價跌至9周低點，因最近的銀行倒閉引發了人們對金融危機可能會減少未來石油需求的擔憂，而最新的通膨數據增加了利率上升的可能性。

布蘭特原油期貨下跌3.39元或4.2%至每桶77.38元，而美國西德州中質原油(WTI)下跌3.51元或4.69%至71.29元。布蘭特原油創下1月4日以來最低收盤價，WTI則望創下12月9日以來的最低收盤價。

根據美國商銀最新的消費者調查，越來越多員工正在返回辦公室。增幅最大的是收入超過10萬元的員工。在3月調查中，這個群體中只有38%的人表示在家完成大部分工作，而在12月的調查中這個比例為45%。

即使如此，居家上班仍是焦點。接受調查的人表示，他們計畫減少在生活中的各項支出，但只有一個類別除外：家居裝修。

分析師鈴木(Elizabeth Suzuki)表示，不要指望他們的支出計畫會增加對家居用品和電子產品的購買。相反，這更多是由於產品短缺或難以找到專業人士來完成這項工作而順延的家居裝修項目。 這意味著未來幾個月可能會有來自潛在需求的利多。

美國商銀看好Floor & Decor、家得寶、Leslie’s和勞氏(Lowe’s)後續走勢。Floor & Decor股價今年以來上揚近28%，其餘個股同期則是下跌。勞氏和Leslie’s下跌約1% ，但家得寶下跌近10%。

投資 指數 矽谷銀行

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