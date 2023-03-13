回頭看才知巴菲特神操作：上季大幅削減對地區銀行曝險

巴菲特旗下波克夏公司去年第4季減持了地區性銀行，現在回頭看證明時機拿捏精準。（美聯社）

「股神」巴菲特旗下波克夏 公司在去年第四季最引人注目的舉動就是大幅削減了對地區性銀行的曝險。鑑於金融股過去一周慘遭血洗，此舉證明他的時機掌握準確。

根據2月的申報文件，波克夏在2022年最後一季減持紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）60%的股份，該公司最早在2010首次揭露投資 這家銀行。同一季，波克夏也減持美國合眾銀行（U.S. Bancorp）大約91%的股份，考慮到波克夏2006年起就投資該銀行，這是很值得注意的事。

兩檔股票周一（13日）都下挫，紐約梅隆銀行大跌6.3%，美國合眾銀行重挫9%。

但波克夏的投資組合仍對金融股有很大的曝險：截至2022年底，美國銀行和美國運通是波克夏五大投資裡的兩項。

Smead Capital Management投資長Bill Smead也是波克夏的長期股東，他說，如果波克夏趁金融股遭拋售時，增加對長期持有的美國銀行的持股，他不會感到驚訝。

馬里蘭大學Robert H. Smith商學院金融學教授David Kass認為，波克夏可能考慮其他選項：「金融機構完全在他的能力圈內。」

這種舉動有過先例。波克夏在危機期間投資銀行的歷史由來已久：2008年投資高盛 集團（Goldman Sachs）50億美元大為出名，有助在金融危機期間提振外界對該銀行的信心；波克夏2011年也押注了美國銀行（BofA）50億美元，當時投資人很擔心這家銀行的前景。