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舊憂未去、新利空又來 比特幣一度跌破2萬美元

編譯簡國帆／綜合9日電
比特幣9日盤中一度跌破2萬元，為1月來首見。(路透)
比特幣9日盤中一度跌破2萬元，為1月來首見。(路透)

紐約州據傳將對加密貨幣平台Kucoin發動法律行動、知名加密貨幣交易所火幣的自家代幣閃崩，再加上對加密貨幣友善的Silvergate銀行風暴餘波盪漾，加重比特幣遭逢的賣壓，9日盤中一度跌破2萬元，為1月來首見。

比特幣10日盤中連四天下挫，一度重挫2.1%至1萬9794.55元，為1月中以來首度跌破2萬元價位。紐約州檢察長據傳指控KuCoin未取得執照，便在該州營業。

FRNT金融公司執行長Stephane Ouellette指出，在紐約州檢察長控告KuCoin後，火幣交易所的代幣就暴跌，看來不是巧合，市場似乎正在表達，紐約州檢察長控告KuCoin的爭端，也可能會發生在火幣身上。

加密貨幣大亨、火幣全球的顧問孫宇晨則尋求安撫投資人情緒，他在推特回應對於火幣代幣波動的置評請求時，表示「我們很好，只是有位用戶錯賣了部位，已經恢復正常」，火幣交易所的營運安全無虞，並把最近的市場震盪歸咎於一些用戶觸發了火幣代幣現貨與合約市場的一連串強制平倉。

在此同時，整體加密貨幣環境仍不能算令人安心，最近的一連串風暴已讓一些投資人備感焦慮，最新一起事件是Silvergate資本公司宣布將關閉加密貨幣營運，並且自主清算旗下的Silvergate銀行，而美股也隨銀行股重挫而大跌。投資人也在評估聯準會（Fed）擴大升息幅度的可能性，種種發展都是數位資產等風險投資的壞預兆。

Kestra投資管理公司執行長Kara Murphy說，現在很難對加密貨幣提出基本面的主張，因為完全不知道監管行動何時會結束。K33研究公司資深分析師Vetle Lund指出，加密貨幣的現貨交易量最近已下滑，處於兩個月低點。

不過，一些市場觀察家認為，最近利空對加密貨幣行情的衝擊程度，已低於過往。City Index資深金融市場分析師Fiona Cincotta說，比特幣的景況絕對已比去年底好，這不太可能是新一波跌勢的開端，雖然價格還是有可能再跌。

貨幣 投資 紐約州

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