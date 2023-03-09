「女股神」旗艦ETF九年賠近百億美元 費用仍賺逾3億

方舟投資管理公司執行長伍德，有「女股神」之稱。圖／路透

金融時報（FT）報導，「女股神」伍德（Cathie Wood）擔任執行長的方舟投資 管理公司九年前推出「方舟創新」ETF，至今這檔旗艦ETF的費用進帳累計已超過3億美元，儘管同時期讓投資人賠了將近百億美元，資金仍源源不絕湧入。

這檔代碼為「ARKK」的ETF聚焦投資科技股，在低利率 時代創造輝煌的投資報酬，並吸引錢潮湧入。過去兩年來，ARKK隨科技股股價向下沉淪而受重創，但投資人依然前仆後繼捧錢來。

根據FactSet的資料，方舟這檔旗艦基金價格在2021年2月觸及高峰，之後已崩跌將近75%，但這段期間費用收入依然豐盛。該檔ETF自推出以來總費用收入3.1億美元當中，超過70%就是在那段時期挹注的。

2023年迄今，ARKK價格已回升25%，每日費用收入平均賺進23萬美元。

伍德以大膽押注高成長型科技股著稱，ARKK尤其力捧深具「破壞式創新」潛力的明日之星，看好這些公司將大舉重塑科技、機器人、生物科技、太空 探索等領域的面貌。伍德之前炫麗的操盤績效，已吸引一大票鐵粉投資人，即使這兩年來股市氛圍風雲變色，也不離不棄。

在2021年2月頭兩周，當時ARKK價格已比2014年10月31日推出時飆漲逾700%，超過30億美元資金流入，使資產管理總值攀抵279億美元顛峰。近來隨著利率走高打擊成長股，ARKK價格崩落，資產管理總值如今掉到76億美元。

收費超高 追逐報酬的投資人照樣埋單

FactSet指出，ARKK收費「異常高昂」，年度管理費收取資產的0.75%，大約是主動管理型ETF平均值的兩倍。

然而，該ETF近來績效差勁，晨星（Morningstar）資料顯示已把投資人的錢賠掉95億美元，而且收費高昂，吸金能力卻依然強勁，凸顯出伍德留住投資人的說服力超強。

例如，伍德在1月底向投資人簡報時表示，2022年最末季「創新遭懲罰」，但她重申仍將致力投資「破壞式創新」，儘管累積龐大損失，終將躍入「呈指數性成長的軌道」。

FactSet全球基金、研究與分析部門主管Elisabeth Kashner說：「在行情上漲時追逐報酬的投資人，竟然沒有退縮，令人驚異。絕大多數投資人都留下來繼續支持伍德。」

晨星客戶解決方案主管Ben Johnson認為，許多投資人也許是虧損金額太大，不願撤資，希望等行情彈升再說。

Kashner則說：「（伍德的）收費高，但投資人是自作自受，犯了追逐報酬的原罪。」