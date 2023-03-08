Fed加速升息 道指再跌58點

道瓊工業平均指數小幅收低，因為市場仍努力克服8日的拋售，Fed主席鮑爾的言論暗示將長期升息。美聯社

道瓊工業平均指數小幅收低，因為市場仍努力克服8日的拋售，Fed主席鮑爾 的言論暗示將長期升息 。

道指下跌58.06點或0.18%收3萬2798.4點；而史坦普500指數小漲5.64點或0.14%收3992.01點。那斯達克綜合指數上漲45.67點或0.4%收1萬1576點。

最新的就業市場數據加劇了投資 人對未來可能更大幅度升息的擔憂。數據顯示，1月職位空缺降幅低於預期，而2月私人就業報告強於預期，證實即使Fed升息，但經濟依然強勁。在1月的重磅數據之後，這是10日的2月就業數據前最重要的經濟報告。

鮑爾在參議院聽證時警告，由於經濟數據居高不下，Fed最終利率可能會高於之前預期，之後美股下跌。鮑爾8日在眾議院金融服務委員會發表講話時繼續發表相同評論。

Nationwide首席經濟學家波斯特詹西齊(Kathy Bostjancic)表示：「這只是提出它們可能被邊做更多事情的想法。」「事實上，它們甚至願意加快升息速度；這會讓人感到它們犯了政策錯誤：將導致經濟硬著陸。」

雖然鮑爾在他的證詞中強調尚未就3月會議做出任何決定，但交易員押注升息幅度大於預期。根據CME Group的FedWatch工具，超過75%的人看好升息2碼(50個基點)。

Eaton Vance策略師鄧恩(Aaron Dunn)表示，零利率的日子已經結束，這意味著投資鹼該重新考慮如何分配資金了，「我們正處於一個全新的10年市場行為。」他還以當前與1970年代和1940年代進行比較，當時通膨在經濟中根深柢固。

考量這種背景，鄧恩建議投資優質周期股和本質上被低估的公司，其中包括工業和國防股。他還看好能源，將其視為具有多年投資機會的建設性產業，並準備從全球供應不足和重新定位歐洲能源供應的需求中受益。他的一些首選個股包括哈里伯頓和康菲石油公司。

他還專注於幫助消費者省錢的非必需消費品股票，例如Dollar Tree和BJ’s Wholesale。

雖然鄧恩預計市場最終將在今年年底走高，但未來道路崎嶇不平，並會重新則試10月的低點，「我擔心尚未面對的清算即將到來。」

美國商銀指出，Meta Platforms的另一輪裁員將進一步證明該公司正在認真對待效率，並可能代表該公司可以超過其支出財測。

分析師波斯特(Justin Post)在給客戶的報告中表示，據傳的裁員可能會給公司的成本削減計劃帶來「一些緩衝」，同時不會損害公司在廣告方面的潛在成長。

美國商銀對Meta的評級為買入，目標價220元。該股8日上揚0.25%至每股184.97元。

Argus將Nordstrom的評級從持有提高至買入，表示預計未來幾季該百貨商店公司將取得更強勁的業績。

分析師魯格瑞(Kristina Ruggeri)在客戶報告中寫道，Nordstrom受到經濟狀況疲軟、庫存低迷以及對低收入客戶銷售疲軟的影響，「然而，它也分拆了虧損的業務，並以折扣和促銷減少了不需要的庫存。此外，Nordstrom還加強了供應鏈，降低了銷售和費用占銷售額的百分比。」

該公司除了受惠於強大的品牌知名度外，還繼續回購股票和償還債務。

魯格瑞將目標價定為每股23元，較7日收盤價上漲近18%。該股8日下跌0.2%，2023年至今上漲19.5%。