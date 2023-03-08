愛迪達發獲利預警 今年恐31年來首見全年虧損

愛迪達上季營業損失比預期大，並發布獲利預警，今年恐31年來首見全年虧損。 路透

運動用品大廠愛迪達（Adidas）上季營業損失比預期大，凸顯與饒舌歌手Ye（原名肯伊威斯特，Kanye West）結束合作帶來的打擊。該公司還發出獲利預警，今年恐31年來首見全年虧損。消息拖累愛迪達股價盤中跌2.1%。

愛迪達8日公布，去年度第4季（上季）營業損失7.24億歐元（7.63 億美元），從一年前的營業利益6,600萬歐元轉為虧損，損失幅度比預期大。

上季營收 年減1%至52.05億歐元，主要是去年10月與肯爺結束合作所帶來6億歐元的不利影響所致。愛迪達指出，與肯爺聯名運動鞋Yeezy系列產品切斷關係，對北美需求造成的「衝擊特別大」。愛迪達大中華地區營收則銳減50%。

愛迪達也說供應鏈問題帶來的成本、促銷的支出，拖累上季毛利率降低9.9個百分點，至39.1%。

愛迪達重申2月的獲利預警，若該公司決定不再銷售任何與Ye聯名的「Yeezy」系列產品，將打消剩餘庫存，拖累今年度營業利益減少5億歐元，全年營收可能因此銳減12億歐元。作為廣泛評估營運的一環，愛迪達預計最多還會產生2億歐元的一次性成本。因此，愛迪達預期，在不計匯率 影響的情況下，今年營收將減少高個位數百分比，並出現7億歐元的營業損失，為31年來首次全年虧損。

矢言重建品牌信譽的新任執行長古爾登（Bjorn Gulden），自今年元旦上任以來首次向分析師發表談話。他說，該公司在2024年重新實現獲利之前，必須重新聚焦其核心業務，面對「過渡性」的一年，再從運動用品的根基做起，「你將看到我們投資 更多運動用品，因為那是這家公司的DNA」。

愛迪達也說，將建議大砍股利，在5月11日年度股東大會上只發放0.7歐元的股利，遠低於2021年的3.3歐元。