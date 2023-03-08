我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

愛迪達發獲利預警 今年恐31年來首見全年虧損

編譯林奇賢／綜合外電
愛迪達上季營業損失比預期大，並發布獲利預警，今年恐31年來首見全年虧損。 路透
愛迪達上季營業損失比預期大，並發布獲利預警，今年恐31年來首見全年虧損。 路透

運動用品大廠愛迪達（Adidas）上季營業損失比預期大，凸顯與饒舌歌手Ye（原名肯伊威斯特，Kanye West）結束合作帶來的打擊。該公司還發出獲利預警，今年恐31年來首見全年虧損。消息拖累愛迪達股價盤中跌2.1%。

愛迪達8日公布，去年度第4季（上季）營業損失7.24億歐元（7.63 億美元），從一年前的營業利益6,600萬歐元轉為虧損，損失幅度比預期大。

上季營收年減1%至52.05億歐元，主要是去年10月與肯爺結束合作所帶來6億歐元的不利影響所致。愛迪達指出，與肯爺聯名運動鞋Yeezy系列產品切斷關係，對北美需求造成的「衝擊特別大」。愛迪達大中華地區營收則銳減50%。

愛迪達也說供應鏈問題帶來的成本、促銷的支出，拖累上季毛利率降低9.9個百分點，至39.1%。

愛迪達重申2月的獲利預警，若該公司決定不再銷售任何與Ye聯名的「Yeezy」系列產品，將打消剩餘庫存，拖累今年度營業利益減少5億歐元，全年營收可能因此銳減12億歐元。作為廣泛評估營運的一環，愛迪達預計最多還會產生2億歐元的一次性成本。因此，愛迪達預期，在不計匯率影響的情況下，今年營收將減少高個位數百分比，並出現7億歐元的營業損失，為31年來首次全年虧損。

矢言重建品牌信譽的新任執行長古爾登（Bjorn Gulden），自今年元旦上任以來首次向分析師發表談話。他說，該公司在2024年重新實現獲利之前，必須重新聚焦其核心業務，面對「過渡性」的一年，再從運動用品的根基做起，「你將看到我們投資更多運動用品，因為那是這家公司的DNA」。

愛迪達也說，將建議大砍股利，在5月11日年度股東大會上只發放0.7歐元的股利，遠低於2021年的3.3歐元。

營收 匯率 投資

上一則

才轉鴿又轉鷹？鮑爾葫蘆賣啥藥 市場為何總猜錯

下一則

美股道瓊早盤平盤波動 市場續關注鮑爾赴眾院作證

延伸閱讀

這15個英國王室鍾愛品牌 現在亞馬遜都買得到

這15個英國王室鍾愛品牌 現在亞馬遜都買得到
洛杉磯街頭槍殺葛萊美獎歌手 男判刑至少60年

洛杉磯街頭槍殺葛萊美獎歌手 男判刑至少60年
周杰倫登IFPI全球暢銷藝人 首位上榜華語歌手

周杰倫登IFPI全球暢銷藝人 首位上榜華語歌手
南非知名饒舌歌手AKA遭槍殺 行凶動機待調查

南非知名饒舌歌手AKA遭槍殺 行凶動機待調查

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金