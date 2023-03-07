鮑爾說了什麼？讓美股嚇趴…5大重點一次看

聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席參議院銀行委會作證。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾 7日出席參議院銀行委會作證，表示最終利率 可能會升得比預期更高，必要情況下升息 速度也會加快，市場認為，這為恢復一次升息2碼打開大門。

鮑爾的證詞也讓美股7日跌幅一路擴大，道瓊工業指數收盤大跌574.98點，跌幅1.7%。

以下是Fed主席這場國會作證的五大重點：

1.去年8月來最鷹派發言

這是鮑爾自去年8月傑克森洞央行年會演說後，迄今最鷹派的發言。他說，近期經濟數據比預期強勁，可能讓央行會更積極行動壓低通膨。

2.可能加快升息步調，市場估3月下旬升息2碼機率提高

雖然Fed在2月的會議把降息幅度減緩至1碼（25個基點），但鮑爾說他準備在本月稍後（3月21日-22日）的會議上基於數據的完整性來加快升息步調。市場開始把3月升息2碼機率提高的因素納入定價考量中。

3.最終利率可能比先前預期更高，高於Fed官員先前預估的5.1%

鮑爾表示，Fed今年的利率最高峰值可能比預期更高，決策委員會可能會在3月下旬的會議調高對最高利率的看法，屆時決策官員會寫下他們的最新「點狀圖」，即每位官員對利率的預測值。在去年12月，官員們對最高利率的預估為5.1%。鮑爾說，Fed將有一段長時間把利率維持在高峰，以避免太早寬鬆政策。

4.利率將維持在高檔一段時間

雖然通膨已略有下滑，但鮑爾表示通膨率要達Fed的2%目標還有長路要走，而且途中顛簸，強化利率必須長期維持在高位的說法。他說，貨物通膨已有改善，也有跡象顯示房價可能會在今年稍後趨緩，但服務通膨依然是個問題。

5.勞動市場依然過熱

鮑爾說，過熱的勞動市場是導致物價上漲的一大因素，就業市場必須要稍微緩和一些。當參議員華倫（Elizabeth Warren）強硬提問質疑Fed的政策將導致數百萬人失業，且鮑爾沒有一套避免經濟衰退的計畫時，鮑爾回答說，他無意尋求大幅提高失業率，而較低的通膨對人人都有好處。鮑爾說，政策是對數據進行反應，而接下來的兩項報告將很關鍵，包括本周五公布的就業報告與下周公布的消費者物價指數（CPI）。