我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是接班人? 南韓國情院：金正恩有3子女 老大是男生

道指挫575點 回吐今年漲幅

道指挫575點 回吐今年漲幅

記者張大仁／即時報導
Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。圖為道瓊工業平均指數下跌574.98點，收盤3萬2856.46點。路透
Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。圖為道瓊工業平均指數下跌574.98點，收盤3萬2856.46點。路透

Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。

道瓊工業平均指數下跌574.98點或1.72%收3萬2856.46點。史坦普500指數下跌62.05點或1.53%收3986.37點，跌破4000點水平。那斯達克綜合指數下跌145.4點或1.25%收1萬1530.33點。

隨著主要股指下跌，2年期國債殖利率躍升至2007年以來的最高水平5%。道指2023年跌至負值，下跌約0.9%。史指和那指今年仍分別上漲約3.8%和10.2%。

鮑爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表講話時表示，「最新經濟數據強於預期，代表最終利率水平可能高於之前預期。」「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐。」

他的評論顯示，Fed可能會考慮在3月21日至22日的下次政策會議上升息幅度大於上月的1碼(25個基點)。

摩根史坦利指出，評論還暗示可能會在3月的會議上恢復升息2碼(50個基點)，這將取決於即將公布的經濟數據強弱程度而定。

鮑爾的言論還可能意味著，即使投資人希望Fed很快停止升息，但又稱終端利率的聯邦基金最高利率可能會高於之前預期。

eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)表示：「這並不令人意外，但在經歷如此強勁的反彈之後，這對美股來說是個嚴厲的提醒。」「Fed的首要任務是降低通膨，這是有充分理由的。人們開始考慮持續走高的通膨，這對長期投資人來說可能是最糟糕的情況，並冒著物價螺旋式上升的風險。」

銀行股領跌，因為投資人擔心進一步升息將使經濟陷入衰退。富國銀行下跌4.7%。美國商銀、高盛和摩根大通分別下跌約3%。大型科技股也暴跌，蘋果、Alphabet和微軟下跌至少1%。

在司法部起訴阻止JetBlue收購Spirit Airlines後，航空股逆勢走升。該公告減少了一些投資人對合併後的新公司會加劇競爭的擔憂。聯合航空上漲2.99%。達美航空和美國航空分別上漲1.59%和1.49%。

鮑爾的評論提高了10日上午公布的2月就業報告風險，該報告可能顯示勞動市場充滿韌性，允許Fed繼續升息。根據《道瓊》的調查，經濟學家預計2月將新增22.5萬個工作崗位。

Jefferies看好甲骨文，指稱投資人可以對這家軟體公司「期待更多的利多而不是利空」。

分析師希爾(Brent Thill)在報告中寫道：「隨著即將到來的兩季更輕鬆的競爭、疲軟的公共雲端需求帶來的短期利多，以及Workday對後台應用程式需求的積極解讀，我們認為成長預期是合理的。」

他說，「我們認為管理層在其分析師大會宣布了2026財年的最高和最低目標，代表人們對業務成長動力的信心和可見度有所提高。」

Jefferies將該公司目標價定在105元，較6日收盤價上漲18%。甲骨文股價在2023年至今上漲約8%。

F/m Investments正在推出其美國指標系列中的第5支基金，追蹤美國國債曲線的特定部分。

最新的基金「美債6個月期ETF」將以代碼「XBIL」進行交易。於7日開始交易。

去年推出的該系列中一些短期基金已受到投資人的青睞。3個月期美債ETF(TBIL)和2年期ETF(UTWO)美債基金的資產均超過3億元。

巴克萊銀行估計，今年來蘋果iPhone在中國的銷量增加了約10%，即使過去3周增幅放緩至個位數。該公司將這種表現歸因於更好的供應、疫情後被壓抑的需求和降價促銷，但懷疑它能持續下去。

與此同時，2月App Store的成長出人意料地下降了1%。「總的來說，我們認為中國重新開放應該首先有利於旅遊和娛樂，而非電子產品，這也是我們一貫的信念。隨著中國開放而來的高通膨也可能壓抑消費者對電子產品的需求。」

巴克萊給予蘋果公司同權評等，目標價145元。

投資 升息 殖利率

上一則

調查：豪宅市場出現急速萎縮

延伸閱讀

鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高

鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高
鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？

鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？
美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準
經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同