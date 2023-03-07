道指挫575點 回吐今年漲幅

Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。圖為道瓊工業平均指數下跌574.98點，收盤3萬2856.46點。路透

Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息 的擔憂，美股大幅下挫。

道瓊工業平均指數下跌574.98點或1.72%收3萬2856.46點。史坦普500指數下跌62.05點或1.53%收3986.37點，跌破4000點水平。那斯達克綜合指數下跌145.4點或1.25%收1萬1530.33點。

隨著主要股指下跌，2年期國債殖利率 躍升至2007年以來的最高水平5%。道指2023年跌至負值，下跌約0.9%。史指和那指今年仍分別上漲約3.8%和10.2%。

鮑爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表講話時表示，「最新經濟數據強於預期，代表最終利率水平可能高於之前預期。」「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐。」

他的評論顯示，Fed可能會考慮在3月21日至22日的下次政策會議上升息幅度大於上月的1碼(25個基點)。

摩根史坦利指出，評論還暗示可能會在3月的會議上恢復升息2碼(50個基點)，這將取決於即將公布的經濟數據強弱程度而定。

鮑爾的言論還可能意味著，即使投資 人希望Fed很快停止升息，但又稱終端利率的聯邦基金最高利率可能會高於之前預期。

eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)表示：「這並不令人意外，但在經歷如此強勁的反彈之後，這對美股來說是個嚴厲的提醒。」「Fed的首要任務是降低通膨，這是有充分理由的。人們開始考慮持續走高的通膨，這對長期投資人來說可能是最糟糕的情況，並冒著物價螺旋式上升的風險。」

銀行股領跌，因為投資人擔心進一步升息將使經濟陷入衰退。富國銀行下跌4.7%。美國商銀、高盛和摩根大通分別下跌約3%。大型科技股也暴跌，蘋果、Alphabet和微軟下跌至少1%。

在司法部起訴阻止JetBlue收購Spirit Airlines後，航空股逆勢走升。該公告減少了一些投資人對合併後的新公司會加劇競爭的擔憂。聯合航空上漲2.99%。達美航空和美國航空分別上漲1.59%和1.49%。

鮑爾的評論提高了10日上午公布的2月就業報告風險，該報告可能顯示勞動市場充滿韌性，允許Fed繼續升息。根據《道瓊》的調查，經濟學家預計2月將新增22.5萬個工作崗位。

Jefferies看好甲骨文，指稱投資人可以對這家軟體公司「期待更多的利多而不是利空」。

分析師希爾(Brent Thill)在報告中寫道：「隨著即將到來的兩季更輕鬆的競爭、疲軟的公共雲端需求帶來的短期利多，以及Workday對後台應用程式需求的積極解讀，我們認為成長預期是合理的。」

他說，「我們認為管理層在其分析師大會宣布了2026財年的最高和最低目標，代表人們對業務成長動力的信心和可見度有所提高。」

Jefferies將該公司目標價定在105元，較6日收盤價上漲18%。甲骨文股價在2023年至今上漲約8%。

F/m Investments正在推出其美國指標系列中的第5支基金，追蹤美國國債曲線的特定部分。

最新的基金「美債6個月期ETF」將以代碼「XBIL」進行交易。於7日開始交易。

去年推出的該系列中一些短期基金已受到投資人的青睞。3個月期美債ETF(TBIL)和2年期ETF(UTWO)美債基金的資產均超過3億元。

巴克萊銀行估計，今年來蘋果iPhone在中國的銷量增加了約10%，即使過去3周增幅放緩至個位數。該公司將這種表現歸因於更好的供應、疫情後被壓抑的需求和降價促銷，但懷疑它能持續下去。

與此同時，2月App Store的成長出人意料地下降了1%。「總的來說，我們認為中國重新開放應該首先有利於旅遊和娛樂，而非電子產品，這也是我們一貫的信念。隨著中國開放而來的高通膨也可能壓抑消費者對電子產品的需求。」

巴克萊給予蘋果公司同權評等，目標價145元。