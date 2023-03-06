道指再漲40點 連續4日走升

蘋果公司今年來上漲19.4%，部分收復2022年下跌26.8%的失地。路透

道瓊工業指數 小幅上漲，華爾街努力守住上周的漲幅，投資 人也為繁忙的一周經濟新聞做好準備。

道指上漲40.47點或0.12%收3萬3431.44點，連漲4個交易日。史坦普500指數上漲2.78點或0.07%收4048.42點。而那斯達克綜合指數下跌13.27點或0.11%收1萬1675.74點。

盤中道指最高曾上漲181點，而那指上漲近1.2%。

債券殖利率 小幅上漲，10年期美國國債殖利率在上周多次飆升至4%的心理水平上方後，收漲逾1個基點。利率上升會增加消費者的借貸成本，並可能代表投資人信心下降。

即使如此，部分科技股仍走高。在高盛首次給予買入評級後，蘋果上漲1.85%。這家iPhone製造商市值約占史指7%。Alphabet和微軟也上漲。

高盛給予蘋果公司的目標價意味著該股可能再上漲超過30%，這在一定程度上與其服務和訂閱產品的實力增強有關。

蘋果公司今年來上漲19.4%，部分收復2022年下跌26.8%的失地。

投資人正在等待Fed主席鮑爾定於7日和8日的國會證詞。這些言論將指導投資人和議員們了解Fed如何看待通膨及其升息行動，並可決定市場走向。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「本周是可以改變方向的重要一周，市場不應操之過急，這是謹慎的做法。」他將6日走勢歸因於進入繁忙一周的不確定性。

在1月非農就業報告顯示經濟新增51.7萬個就業人口後，10日公布的2月非農就業數據將為本周諸多經濟數據作出總結。《道瓊》調查的經濟學家預計上月將新增22.5萬個工作崗位。

根據Evercore ISI的數據，隨著對大型語言模型(LLM)的需求增加，對更高效率和更快網絡的需求應該預示著思科和Arista Networks市占率將提升。

分析師達爾亞納尼(Amit Daryanani)在5日報告中寫道：「未來5年，超大規模需求將繼續成為市場的主要成長動力，這應該會讓Arista的市占率持續成長；但我們也認為思科將繼續改善其在雲端客戶中的定位。」

Evercore ISI表示，專注於人工智慧可以為網絡公司創造超過50億元規模的市場機會，並鼓勵企業擺脫「白盒供應商」的角色。

這兩家公司都為微軟提供交換機，這是微軟進軍人工智慧並需要更高速度所必需的工具。

默克(Merck & Co.)在其部分疫苗的最新處理方式獲批准後上漲3.95%。

這家醫療保健公司表示，美國食品和藥物管理局(FDA)批准了一種新的肌肉注射方式來處理默克公司的麻疹、腮腺炎、風疹和水痘疫苗系列。這些疫苗包括M-M-R II、Varivax和ProQuad，以前只能通過皮膚注射。

默克公司還公布了多項研究的結果。

Virtus Investment Partners資深總經理泰拉諾瓦(Joe Terranova)為這項消息歡呼，「在過去15個月的大部分時間裡，我一直在談論這支股票。」「這是我最有信心的股票。現在會有一些基本面消息為強勁的技術面做出貢獻。」

史指在上周測試該水平後，繼續保持在200日移動均線上方。

目前200日均線約在3940點，是最近200個交易日收盤價的平均值，被視為動能指標。保持在該水平上方被視為對該指數的正面測試；史指已維持在200日均線上方超過一個月。

技術策略師表示，史指主要根據利率方向進行交易。由於利率上升，上周股指承壓。但10年期國債殖利率已跌破4%的心理水平，這被視為有利股市。上周美債殖利率漲幅超過4%，為去年11月以來首見。