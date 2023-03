美經濟撲朔迷離：克魯曼也想不通「最令人費解的圖」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman)5日在推特貼文,引述美國聖路易聯邦準備銀行的一張圖表,提出一個他想不通的問題:為什麼新屋開工一直下降,營建業的就業 卻能維持強勁動能。

根據美國商務部,反映了住宅營建大致市況的單戶型住宅新屋開工數在1月下降4.3%,經季節性因素調整後的年率是841,000套。單戶型住宅開工較一年前銳減27.3%。在同此時,整體新屋開工數下降4.5%到130.9萬套,是2020年6月以來最低。

然而,營建業的就業卻呈現穩步成長之勢。

克魯曼在貼文裡寫道:「如果看新屋開工,會以為明顯放緩。但就業卻完全沒降。老實說,我不知道出了什麼事,但這肯定是經濟謎團的很大一部分。」他稱這張圖是「目前最令人費解的經濟圖表」。

他指出,對於美國聯準會升息為什麼對經濟放緩沒多少助益,有很多揣測,但太過關注企業和消費者,住宅才是通常貨幣政策最具影響力的地方。

值得注意的是,上周,30年期固定利率 抵押貸款的平均利率突破7%大關,升到7.1%。

The most puzzling chart in economics right now. Much speculation about why Fed hikes haven't done much to slow the economy, but too much focuses on businesses and consumers; housing is where monetary policy usually has the most traction 1/ pic.twitter.com/EooSoJXDdf