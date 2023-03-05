CFPB妾身不明？最高法院10月拍板定案

CFPB的運作合憲性將在10月作出最後決定。（路透）

美國最高法院本周決定審理一個案件，考慮為消費者金融保護局(CFPB)提供資金的合憲性，並在此過程中檢驗這個美國監管機構權力的限制。此案將在秋季開庭審理，可能會在2024年夏季做出決定。

但什麼是CFPB？它會影響每個人的錢包？為什麼它的未來可能處於危險之中？

●CFPB的使命

該機構是在2008年金融危機之後成立的，作為多德-弗蘭克華爾街改革(Dodd-Frank Wall Street Reform)和消費者保護法案(CPA)的一部分。該法律在2007年次貸危機和隨後的大衰退之後通過。

CFPB的整體目標是保護消費者免受金融濫用，並充當消費者金融保護機構的中央機構。

在創立之前，正如該機構在其官網上的說明，「消費者金融保護並不是任何聯邦機構的主要關注點，也沒有機構擁有有效的工具來制訂規則和監督整個市場。」

CFPB對許多類型的金融產品和服務的提供者俱有監管權，包括信用卡 、銀行帳戶、貸款 服務、信用報告和消費者債務催收。

負責貫徹落實消費者權益保護法，制訂消費金融機構規章制度和指導意見。消費者也可以向它投訴金融產品和服務。

重要的是，多德-弗蘭克法案還賦予該機構新的權力來確定任何特定的消費者金融產品或服務是否不公平、具有欺騙性或濫用性，因此最終判定是否為非法。

●該機構為消費者做了什麼？

雖然該機構目前的結構和資金受到批評，但它為消費者保護錢包，讓他們更容易尋求補救，並在他們的帳戶、貸款或信用報告出現問題時，可從公司那裡獲得更清晰和更有針對性的回應。

國家消費者法律中心副主任桑德斯 (Lauren Saunders)說，「它徹底改變了消費金融市場。總體而言，它對金融環境的更加公平和透明產生了巨大影響。」

例如，CFPB已針對銀行透支政策採取行動。全國消費者權益保護協會立法主任海因斯(Christine Hines)說，「可以這麼說，對透支行為的關注導致一些銀行取消或減少了透支費用。」

它一直在追查向消費者提供毫無意義的產品、過高的費用和懲罰性條款的機構。

海因斯和桑德斯都特別提到CFPB對富國銀行(Wells Fargo)採取的行動。該機構發現該行在2011年至2022年期間對多種金融產品、從車貸到房貸再到銀行戶，採取了諸多濫用和非法的消費者行為。

CFPB上個月要求該行向受到此類行為傷害的客戶支付超過20億元，外加17億元的罰款，這些罰款將用於受害者救濟基金。

該機構發布貼文表示：「富國銀行超過1600萬個帳戶受到非法行為的影響，包括濫用付款、錯誤止贖以及不正確的費用和利息收費。」

在房貸領域，桑德斯說，「CFPB已經制訂了實施新保護措施的規定，這樣房貸機構就不會使用導致人們失去家園的詭計和陷阱來發放貸款。」

海因斯指出，它還制訂了其他保障措施，包括關於服務提供商應如何與想要尋找止贖替代方案的借款人溝通的規則。

目前，該機構正在努力遏制一系列消費金融產品過高或形同「垃圾」的費用，例如信用卡滯納金。

●最高法院判決的潛在影響

CFPB的批評者多年來一直試圖限制其權力和獨立性，攻擊該機構的結構和資助方式。與聯邦銀行監管機構一樣，它的資金不是由國會立法者在年度撥款過程中決定的。它的資金來自Fed系統的收益。

國會研究服務處(Congressional Research Service)對此表示，「這種非傳統的資金來源限制了國會對該機構的監督，尤其是在法律挑戰方面。」

最新的挑戰是來自聯邦上訴法院裁定CFPB的資金違反憲法撥款條款和權力分立，將是最高法院將在10月會期中有待處理的事項。

雖然無法預測法官將如何裁決，但如果他們決定維持上訴法院的裁決，那將對該機構未來如何獲得資金以及它能否繼續有效運作產生疑問。

目前還不清楚該機構過去11年的行動和規則制訂是否會失效，也不清楚它會對銀行和其他已建立符合CFPB規則和安全港系統的金融機構產生什麼影響。

Cowen Washington Research Group分析師塞伯格(Jaret Seiberg)在給客戶的報告中表示，「如果資金來源被判定不合憲，該機構將無法再做任何事。先前的規則可能會受到挑戰，因為該機構沒有可用於制訂這些規則的合法資金來源。」