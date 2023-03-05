Fed鴿派官員「放鷹聲」 凝聚加強緊縮共識

近來Fed多位決策官員都發表「鷹派」談話。（路透）

聯準會（Fed）又一位「鴿派」決策官員大放「鷹聲」。舊金山區聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly，今年無投票 權）4日表示，Fed必須進一步緊縮，且維持高利率更久；達利的談話，顯示Fed官員正持續凝聚加強緊縮力度的共識。

戴利表示，「為了使通膨離我們遠去，可能有必要進一步緊縮政策，並維持更長一段時間。恢復物價穩定是我們的使命，也是美國民眾的期待，因此Fed仍有決心達成此一目標」。

在戴利之前，已有多位決策官員發表「鷹派」談話，主因多項經濟指標顯示美國通膨並未如期望般下降，就業 市場依然超強。本周主席鮑爾 將出席國會作證，他的發言內容將成為3月21-22日決策會議的基調。會議之前，還將看2月就業報告及消費者物價指數（CPI）報告，作為升息1碼還是2碼的重要參考。

戴利還強調，過去幾年來多項美國與全球的結構性因素可能已經轉變，創造出一種更容易使通膨升高的環境。她表示，幾十年來由於全球化主義及科技進步，使物價及工資升幅下降，使決策官一直努力促進就業，且難以達成2%的通膨目標。但現在情況正在改變中，目前的趨勢是「全球價格競爭」環境正在消退。

戴利也說，另一項因素是「國內勞工短缺」，因為美國找工作的人減少，且移民人數仍然偏低。第三項因素則是轉型到「更綠色的經濟，需要對新製造及基礎建設進行投資」，而企業正在將新增的成本轉嫁給消費者。她並警告，通膨預期目前雖仍得到控制，但可能也開始上升。

她表示，「如果舊的動能被其他動能所超越，通膨的新影響力與壓力開始從向下轉為向上，則貨幣政策可能必須做得更多」。