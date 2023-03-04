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推特執行長人選有譜？傳聞接班人跟馬斯克「一樣省」

編譯黃淑玲／即時報導
傳出馬斯克（圖）可能選擇戴維斯接替他出任推特執行長。(路透)
傳出馬斯克（圖）可能選擇戴維斯接替他出任推特執行長。(路透)

誰會接下推特（Twitter）執行長的位子？本周開始傳出，很有可能是馬斯克的得力工作夥伴戴維斯（Steve Davis）。戴維斯目前是馬斯克運輸事業隧道公司Boring Company（無聊公司）的執行長。推特在被馬斯克買下後，現正開展最新一輪大裁員，目標再減少10%人力。

Platformer近日報導，多位推特主管上周意外接到戴維斯的電話，詢問員工表現，以做為裁員依據。據說，戴維斯去年10月開始就曾睡在推特位於舊金山總部的值班人員休息室，那時就開始規畫針對推特的縮編節約「割喉」大計。

另一個媒體Information則是提到，馬斯克指派戴維斯負責刪減成本的任務，給他的目標是節省5億美元，結果戴維斯交出的成績是省下近10億美元。

戴維斯是馬斯克長期左右手，2003年就在馬斯克的太空公司SpaceX工作，一路跟著馬斯克征戰多個事業領域。

馬斯克去年12月曾在推特發起民調，57.5%的推友認為他應該辭去推特執行長，馬斯克當時說：「我一發現哪個人蠢到要接這個職位，我就會辭職。之後，我就只管軟體和伺服器團隊。」

馬斯克本人和推特，都未對戴維斯將出任推特執行長的傳言置評。

馬斯克 推特 裁員

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