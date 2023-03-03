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美債殖利率回落 道指本周終收漲

美債殖利率回落 道指本周終收漲

記者張大仁／即時報導
美股收漲，因美國國債殖利率從近期高位回落，投資人評估Fed已經實施的升息和消化本周Fed官員評論的累積影響。美聯社
美股收漲，因美國國債殖利率從近期高位回落，投資人評估Fed已經實施的升息和消化本周Fed官員評論的累積影響。美聯社

美股收漲，因美國國債殖利率從近期高位回落，投資人評估Fed已經實施的升息和消化本周Fed官員評論的累積影響。

道瓊工業平均指數上漲387.4點或1.17%至3萬3390.97點。史坦普500指數上漲64.29點或1.61%至4045.64點。那斯達克綜合指數上漲226.02點或1.97%收1萬1689.01點。

指標10年期美國國債殖利率跌破4%的門檻。交易員一直將4%視為10年期國債的關鍵水平，可能引發股市再次下跌。本周當10年期國債殖利率升至4%以上時，股市回落。

10年期國債是影響房貸和車貸的指標利率，因此殖利率的漲跌可能會波及整個經濟。

BMO財富管理首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「此時此刻，股市對債券殖利率非常敏感，並且正在尋找近期殖利率上行的喘息機會。」「繼上個月的艱難數據之後，人們對即將發布的就業和通膨數據感到緊張。在數據恢復降溫趨勢之前，市場不太可能有持續的牽引力。」

主要平均股指本周都收漲。道指上漲1.75%，結束連續4周的跌勢。史指本周收漲1.9%，為過去4周來第一周上漲。那指本周收高2.58%。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克2日表示，他認為Fed可以將升息幅度維持在25個基點，而不是其他一些官員支持的50個基點，市場情緒因此得到提振。

然而，Fed理事沃勒(Christopher J. Waller)在對美國中型銀行聯盟的評論中語氣更強硬，如果通膨數據不降溫，則提高最終利率的可能性增加。他提到1月的大量就業報告，該報告顯示經濟增加了51.7萬個工作崗位，以及消費者物價指數(CPI)和個人消費支出(PCE)報告的最新讀數。

他說，「如果這些數據繼續過熱，今年的政策目標範圍將被迫進一步上修，以確保我們不會失去1月數據發布前的動能。」

iShares US Aerospace & Defense ETF(ITA)上漲0.56%至2020年2月20日以來最高水平，全周上漲1.36%。今年來上漲5.2%。

這是4周來的第3周上漲，因為航太和國防產業在1月表現不佳後似乎已經站穩腳跟。

Silvergate在早盤一度下跌10%，前一交易日收跌超過57%後，以上漲0.87%作收。

即使如此，投資人將繼續關注這家加密銀行本周警告可能無法再營運12個月的說法。高盛暫停對Silvergate評級，聲稱沒有足夠的有關該股的訊息。

該股本周仍下跌60.48%。

根據Wells Fargo的說法，United Parcel Service的獲利成長可能超出投資人的預期。

分析師波里尼亞克庫西克(Allison Poliniak-Cusic)發表報告調升其目標價並表示，今年推出的投資和成本節約舉措可能為2024年或更早的獲利成長奠定基礎。

他指出，「UPS將在2023年進行大量投資。」「到2024年，這些投資利空不僅應該消退，而且獲利應該會大量提升。」

Fundstrat執行合夥人李湯姆表示，最近的市場低迷應該會結束，並在接下來兩個月內出現反彈，「自2月中旬以來的疲軟尚未逆轉，但相信窗口很快就會出現；估計股市將會出現8周的反彈。」

這也代表2月的變化，當時主要股指全月收跌並結束1月的反彈。他表示，好轉將主要來自最新的經濟數據，這些數據將顯示通膨和勞動市場降溫。

摩根大通對寶鹼公司感到興奮，因為這家銷售Tide和Downy的公司重新拾回獲利發動機的地位。

分析師特謝拉(Andrea Teixeira)將該公司評級從中性上修至加碼。她還將目標價上調5元至155元，較2日收盤價上漲10.8%。

她說，「雖然之前在現有營運環境中積極看待寶鹼的品牌資產、強大的行銷能力和卓越的供應鏈韌性，但我們現在相信這種背景對其更加有利，因為消費者保持韌性，而且該公司將在2023年下半年因成本壓力消退而成為獲利發動機。」

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