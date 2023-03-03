Fed啟動升息一周年 即將宣告戰勝通膨了嗎？

聯準會（Fed）啟動升息循環至3月屆滿一周年。一年後的今天，抗通膨之戰快贏了嗎？利率還會升到多高？這些問題至今仍是難解之謎。路透

聯準會（Fed）啟動升息循環至3月屆滿一周年。一年後的今天，抗通膨之戰快贏了嗎？利率還會升到多高？這些問題至今仍是難解之謎。按最近火熱的就業 、零售銷售、通膨等經濟數據來看，已開發市場的通膨展望只變得更加混沌不明，迫使市場一再上修利率預期。

美國2日公布的官方數據顯示，上周初領失業救濟金人數連續第七周低於20萬人，顯示就業市場依然強勁。同日，歐元區2月整體消費者物價指數 （CPI）年增率為8.5%，高於預期；剔除能源和食物價格的核心通膨年增率衝上5.6%的歷史新高。這顯示歐美通膨減速都比預期緩慢。

市場持續上調利率預期

財經網站MarketWatch報導，最新數據促使市場繼續修正利率預期，美國各天期公債殖利率 勁揚，並且全面升破4%。30年期美債殖利率2日收在4.072%，是2022年11月9日來收盤首度高於4%。

Spouting Rock資產管理公司首席策略師Rhys Williams說：「10年期殖利率若長期高於4%，美國經濟會不受影響嗎？我們不認為會如此。我們認為，今年會看到失業率攀升。」

他預期，未來三個月，Fed偏好通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--可能緩和而且失業率攀升，一見到就業減弱和通膨降溫跡象，股市和債市可能雙雙大漲。

Fed即將戰勝通膨？CPI和PCE恐各說各話

華爾街日報（WSJ）報導，此刻無論是勞工部的消費者物價指數（CPI），或商務部的PCE物價指數，都指向美國通膨日益下滑。1月CPI年增率6.4%，市場預期到10月可能降到2.8%上下，基於CPI通膨率比PCE高一點，假設這種相對關係維持不變，市場預料PCE通膨率到10月時可能降到2.5%左右，與Fed訂在2%的通膨目標相去不遠。

換言之，那意味著Fed抗通膨任務如今「接近大功告成」。

然而，實際情況並不是那麼簡單。因為這兩種通膨指標的結構組成不同，可能導致目前走向趨於一致的CPI和PCE，到年尾時走勢變得分歧，形成CPI下滑速度比PCE快的局面。

舉具體例子來說，住房在CPI占比約33%，是在PCE占比的兩倍多；醫療照護在PCE占比為16%，在CPI占比不到7%；能源占6.9%的CPI和4%的PCE。

隨著住房和能源成本加速下跌，而醫療照護服務費加速上揚，花旗經濟學家Veronica Clark估計，到6月時，整體CPI可能趨緩至3.2%左右，整體PCE可能在3.6%；核心指標可能差距更大，剔除食物和能源的核心CPI年增率估計到12月會觸及3.8%，當月核心PCE物價指數估計年增4.3%。

Clark說：「Fed既然盯的是PCE，那麼只要PCE仍舊偏高，他們就無法宣告勝利。」

通膨展望仍混沌不明

過去一年來，Fed累計已升息4.5個百分點，聯邦資金利率目標區間從幾近0%拉高到4.5%~4.75%。然而，聯邦資金期貨2日價格顯示，交易員預期，到11月，利率可能上看5.5%甚至更高。對Fed利率政策敏感的美國2年期公債殖利率也直逼5%，躍上逾十年最高。

德意志銀行分析師Jim Reid說，過去一個月來，「通膨預期已回升，2年期和5年期美債平衡通膨率（同天期公債與抗通膨公債的利差）如今已分別站上七個月和四個月高點。坦白說，現在研判通膨展望比2020-2022時還要困難。」他形容此刻的展望「既黏答答又亂糟糟」。

Reid在研究報告中指出，短期而言，通膨黏性可能仍強，直到超額貨幣（monetary overhang）消除、經濟衰退果如所料在今年稍後襲擊美國為止。接下來，基於當前貨幣緊縮趨勢和政策的延遲性，通膨可望大幅降低。但遠眺未來，包括去全球化（deglobalization）和人口結構相關的結構性力量，將再度推升通膨。