通膨仍在高檔 2年期美債殖利率攀抵15年最高

美國2年期公債殖利率2日一度攀抵4.94%，是15年來最高。(路透)

數據顯示，美國2年期公債殖利率 一度攀抵15年來最高水準，主要是過去一個月來大量數據顯示通膨仍處於高檔，加深聯準會（Fed）進一步升息的疑慮，導致美國政府借貸成本上揚。

英國金融時報（FT）報導，對利率極為敏感的美國2年期公債殖利率，2日盤中觸及4.94%，為2007年來最高，美國10年期和30年期公債殖利率，本周也都升破4%，是去年11月以來首見。

過去幾周，一系列數據顯示美國通膨比預期火熱，Fed必須更努力透過調高利率來抑制物價上揚的可能性升高，使美債殖利率攀升。

貝萊德固定收益全球投資長Rick Rieder表示：「除了新冠疫情、雷曼兄弟破產這類重大衝擊之外，我不記得上次在如此短時間就大幅重新評估經濟情勢是什麼時候。」

通膨仍在高檔的最新例證是，美國勞工部 2日公布，上季每單位產出的平均勞動成本年增率為3.2%，較先前估計的1.1%還高。

再往前推，是美國商務部上周公布的1月整體PCE平減指數 ，比前月上升0.6%，高於去年12月時的0.2%升幅。2月初公布的消費者物價指數（CPI）年增率降溫幅度也不如分析師預期。

至於最早讓美國公債湧現賣壓的是，美國勞工部2月3日公布的1月非農就業人意外新增51.7萬人，遠超出預期的18.8萬人。