疫苗接種熱情急退 Novavax股價災情讓空頭大賺27億

疫苗接種熱情消退，美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯經營困難，空頭卻賺進暴利。(路透)

對新冠疫苗 的興趣減弱使擁有30多年歷史的美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯 （Novavax）經營困難，但賣空者卻因此賺進暴利。

S3 Partners彙編的數據顯示，從諾瓦瓦克斯股價 2021年創下紀錄高點到本周三，做空該股的空頭賺進大約27億美元，根據S3的董事Matthew Unterman，是這段期間內生物科技股放空最賺錢的交易。

這家生技公司的股價在疫苗開發競賽期間飆升，這使其有機會迅速將產品推向市場，但速度落後於其他疫苗開發商。美國市場由莫德納 以及輝瑞與BioNTech合作夥伴關係開發出來的疫苗主導。諾瓦瓦克斯去年終於獲得美國監管機構的緊急使用授權，但市場接受度令人失望。

彭博行業研究資深副分析師Max Nisen說，諾瓦瓦克斯現在非常困難：「在試圖建立全球製造能力，跟上輝瑞／BioNTech和莫德納的步伐後，他們開支很大，現金儲備減少，收入前景高度不確定。」

諾瓦瓦克斯周三對2023年銷售表示懷疑後，當天股價大跌26%，這使得交易價格一度超過300美元的股票跌到7美元以下。該公司單季虧損也超過市場預期。該股股價週四上漲1%，年初以來累計下跌約三分之一。

根據S3和彭博資訊數據，空頭持倉占股票流通量三分之一以上，是該行業最高水準。

諾瓦瓦克斯並非唯一受到打擊的新冠疫苗股，主因是對疫情的擔減弱。根據Unterma，莫德納較 2021年創下的歷史高點紀錄下跌大約72%，是2023年前兩個月美股放空獲利最多的交易。