我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

華裔創業家推金融App 幫亞裔快速漲信用 省房貸利息

疫苗接種熱情急退 Novavax股價災情讓空頭大賺27億

編譯季晶晶／綜合外電
疫苗接種熱情消退，美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯經營困難，空頭卻賺進暴利。(路透)
疫苗接種熱情消退，美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯經營困難，空頭卻賺進暴利。(路透)

對新冠疫苗的興趣減弱使擁有30多年歷史的美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯 （Novavax）經營困難，但賣空者卻因此賺進暴利。

S3 Partners彙編的數據顯示，從諾瓦瓦克斯股價2021年創下紀錄高點到本周三，做空該股的空頭賺進大約27億美元，根據S3的董事Matthew Unterman，是這段期間內生物科技股放空最賺錢的交易。

這家生技公司的股價在疫苗開發競賽期間飆升，這使其有機會迅速將產品推向市場，但速度落後於其他疫苗開發商。美國市場由莫德納以及輝瑞與BioNTech合作夥伴關係開發出來的疫苗主導。諾瓦瓦克斯去年終於獲得美國監管機構的緊急使用授權，但市場接受度令人失望。

彭博行業研究資深副分析師Max Nisen說，諾瓦瓦克斯現在非常困難：「在試圖建立全球製造能力，跟上輝瑞／BioNTech和莫德納的步伐後，他們開支很大，現金儲備減少，收入前景高度不確定。」

諾瓦瓦克斯周三對2023年銷售表示懷疑後，當天股價大跌26%，這使得交易價格一度超過300美元的股票跌到7美元以下。該公司單季虧損也超過市場預期。該股股價週四上漲1%，年初以來累計下跌約三分之一。

根據S3和彭博資訊數據，空頭持倉占股票流通量三分之一以上，是該行業最高水準。

諾瓦瓦克斯並非唯一受到打擊的新冠疫苗股，主因是對疫情的擔減弱。根據Unterma，莫德納較 2021年創下的歷史高點紀錄下跌大約72%，是2023年前兩個月美股放空獲利最多的交易。

疫苗 股價 莫德納

上一則

好市多上季營收不如預期「高價非必需品」買氣不佳

延伸閱讀

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱
輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定

輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定
台莫德納超買 1800萬劑未到貨 疫情降溫打氣低 一半恐報廢

台莫德納超買 1800萬劑未到貨 疫情降溫打氣低 一半恐報廢
遇陳揆轉彎？ 疫苗案未提糾正 監院有異見

遇陳揆轉彎？ 疫苗案未提糾正 監院有異見

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20

超人氣

更多 >
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業