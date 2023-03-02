好市多上季營收不如預期「高價非必需品」買氣不佳

好市多上季營收不如分析師預期。(路透)

好市多 （Costco）上季營收 不如分析師預期，尤以2月表現較差，因消費者在通膨居高不下之際，減少非必需品的開銷，拖累股價盤後跌2.5%。

好市多美股2日盤後公布，截至2月12日的年度第2季（上季）營收年增6.5%至552.7億美元，不如預期；淨利則成長13%至14.7億美元，每股盈餘3.3美元，高於分析師預測。上季整體會員費用收入年增6.2%至10.3億美元。

好市多上季同店銷售年增5.2%，低於市場預估。其中，2月表現欠佳，同店銷售僅成長3.5%，寫下2020年4月以來最小增幅，2月電商銷售更銳減11.2%。

好市多財務長賈蘭提（Richard Galanti）表示，電商銷售疲軟，主要是高價的非必需品需求降溫所致；這類商品占了逾半的網購銷售額。家電、電腦等高價商品上季網購銷售額下滑15%，減幅比實體店面的11%還大。

賈蘭提說：「我們看到高價位非必需品（的買氣）有些疲軟。」他也說，電子產品、珠寶、家用器具在2月和上季的買氣最差。他也表示，「多數主要部門（的買氣）普遍下滑，生鮮食品下滑幅度又比其他類別大了一點」。

路透指出，美國大型批發零售商 都出現消費者減少非必需開銷的情況，因為當前利率升高、食品價格又飆漲的環境，迫使消費者在採購時，買更多平價的消費必需品。

彭博資訊則指出，好市多維持強勁業績的時間，比其他零售商還久，因龐大的客戶基礎帶來緩衝，減輕通膨衝擊但最新財報仍可能引發投資人的擔憂。

另外，賈蘭提在被問到是否調漲會員年費時，回答表示，根據先前的調漲模式，漲價時間「大約是現在」，但他強調，目前還不急於調漲，「這是時間問題，而非會不會的問題，要這麼做時會讓外界知道」。