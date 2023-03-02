Fed官員放話 道指升341點

由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。

道瓊工業平均指數 上漲341.73點或1.05%收3萬3003.57點。Salesforce提振道指，在強勁的財報結果和財測下上漲11.51%。

史坦普500指數上漲29.96點或0.76%收3981.35點。那斯達克綜合指數上漲83.5點或0.73%收1萬1462.98點。

早盤史指和那指承壓。然而，在亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示他「堅決」支持升息25基點後，股指在尾盤回升。

利率走高，指標10年期國債殖利率 超過4%。2年期國債殖利率達到十多年來未見的水平。

勞動成本飆升和初請失業金人數回落，代表Fed可能在本月底時將基準利率再調升0.25個百分點。

最近幾天，債券殖利率上升以及對Fed升息幅度可能超過預期的擔憂，加劇了投資人的擔憂，削弱2023年來的漲勢。

在企業獲利方面，Salesforce和Okta因強勁的業績和指引而上漲。與此同時，在延後發布10-K年度財報後，Silvergate Capital暴跌57.69%。

受散戶投資人歡迎的特斯拉下跌5.85%，該公司未能在1日備受期待的投資人大會公布任何下一代汽車的細節。

公用事業類股引領股市溫和上漲，公用事業特選產業SPDR基金(XLU)上漲1.89%。

該基金持有的最大個股Nextera Energy上漲3.35%。Duke Energy和Southern分別上漲逾2%。

雖然10年期美國國債殖利率攀升至遠高於4%水平，但股指仍收漲。公用事業類股在利率走高時往往會舉步維艱，因為它們自身的債務負擔以及這使其股息殖利率相對於債券的吸引力偏低。

今天的走勢代表該產業出現溫和逆轉，因為XLU ETF今年來仍下跌約8%。

MSCI研究員羅科布(Andras Rokob)和史巴克斯(Andy Sparks)在一篇貼文中寫道，美國國債的信用違約掉期(CDS)交易自1月以來有所回升，隱含違約概率上升到「2013年債務上限辯論以來未見的水平」。

研究人員寫道，CDS利差在2023年擴大，與2011年和2013年的類似舉措相呼應，當時國會和白宮就提高美國債務上限展開了鬥爭。

他們兩人警告，「截至2月24日CDS市場的一年期隱含違約機率為11.3%，遠高於年初的3.3%。」「美國政府可能違約的後果超出對美債持有人的直接影響。」「主要的股市混亂和經濟活動的急劇放緩，都可能會在現實中出現。」

消息人士透露，Third Point負責人羅伊伯(Dan Loeb)已被動持有晶片製造商AMD的股份。消息傳出後，AMD收漲2.75%。

消息人士透露，當AMD股價陷入困境時，這位對沖基金經理人進場買進。AMD的股票在過去12個月表現不及其他行業，隨著費城半導體指數下跌14%而下跌超過30%。

但隨著中國開放經濟和整體股市反彈，該股今年來已反彈24%。

摩根大通將Dollar Tree的評級從加碼下修至中性，這家折扣零售商前一天發布的第1季每股獲利和全財年營收財測均低於華爾街預期。

Dollar Tree第4季每股獲利為2.04元，高於StreetAccount預期的2.02元，而77.2億元的營收也超過了76.1億元的預期。摩根大通分析師伯斯(Matthew Boss)在給客戶的報告中指出，其同店銷售額成長8.7%，受平均帳單成長10%的推動，部分被客流量下降1.1%所抵消。