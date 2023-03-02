美經濟為何持續火熱？兩理論解說 財政刺激效應被低估

債市和經濟學家或許低估了美國大撒幣對經濟刺激的威力有多強大。 美聯社

最近企業和消費者信心這類「軟數據」指向美國經濟衰退山雨欲來，但房市除外，從就業到零售銷售，美國各項「硬數據」卻幾乎全拼貼出一幅經濟強健的景象，不畏聯準會（Fed）一連串升息打擊。

財經網站MarketWatch報導，這種情況令許多分析師摸不著頭緒，紛紛設法找答案。目前已有兩套理論試著解釋，為何美國經濟擴張依然火熱，以致通膨久久居高不下，而這對股市和債市又有何意義。

理論一：財政刺激從聯邦政府交捧給州政府

財經部落格Macro Tourist作者Kevin Muir認為，美國經濟動能之所以歷久不衰，一大因素是疫情 期間的財政刺激措效應還沒消退。

他指出，新一輪財政刺激不是源自於美國聯邦政府，而是交捧給各州政府接續，例如阿拉巴馬州財長Young Boozer據說就表示，該州未來三至五年將砸下超過1兆美元投資基礎建設。

Muir說，債市和經濟學家或許低估了美國已推出的財政刺激威力有多麼強大。

理論二：超額儲蓄 涓滴而上效應估計可發酵五年

此語導致美國國家經濟研究局（NBER）三位研究員發表新論文，指出美國財政刺激效應之巨大，眾人尚未充分明瞭。

他們指出，這不只是消費者從山姆大叔領來一張支票 ，然後出門消費用掉而已。那筆支出變成別人的收入，這意味「由舉債融資支應的轉移支付所衍生的超額儲蓄，（對經濟）產生的效應遠比簡單估算顯示的持久」。這種超額儲蓄觸動了「涓滴而上」（trickling up）效應。

這篇論文的執筆者之一，哈佛大學經濟學助理教授Ludwig Straub更推文用淺白文字說明：「 某甲的支出變成某乙的收入… 所以你的刺激支票被別人再次花用，如此循環不已。如此一來，新冠肺炎疫情刺激措施對美國經濟起的刺激作用，可能延續非常久的時間，持續推升需求和通膨。」

他說，那個過程一直要到收入大部分都落入富人之手，才會終結，因為與窮人相比，富人較不傾向把錢花掉。不過，要是美國積極償付用來籌措支應這種支出的債務，就另當別論。

那麼，整個過程得費時多久？三位研究員估計，總計需要五年，即使期間伴隨著Fed緊縮貨幣政策和通膨居高不下亦然。

換言之，黏性超強的通膨、強韌的消費者支出和強韌的經濟，可能仍會持續並存一段時日。

目前，股市和債市行情都尚未反映那種可能性。在那種情境下，科技股可能表現相對遜色，債券將恢復跌勢，美元則可能重拾漲勢，對風險性資產將是一股逆風。