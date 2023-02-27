8大Q&A：軟著陸在美經濟史上很稀有 Fed有多大機會？

聯準會希望不引發經濟衰退就能降低通膨。但軟著陸在美國經濟史上堪稱稀有。（路透）

聯準會 希望不引發經濟衰退就能降低通膨，但2022年，住房市場下跌，製造業下滑，勞動市場卻依然堅挺。經濟學家、決策者和投資人都在思考，經濟接下來會軟著陸、硬著陸、介於軟硬著陸之間，或根本不著陸？

1.什麼是軟著陸？

央行降息速度足以抑制需求、遏制通膨，但又不至於讓經濟嚴重萎縮、失業率上升。軟著陸是聯準會主席鮑爾 和同僚想實現的理想境界，但達標需要技巧，還要很走運才行。

2.什麼是硬著陸？

簡單說就是經濟衰退。許多經濟學家認為聯準會激進的升息 周期會重創經濟，並最終導致衰退。如果遏制通膨是要有「極端」收緊的貨幣政策，或如果聯準會犯了錯，那麼勞動市場最終可能出現裂痕，失業率顯著上升，幾百萬人失去工作。這不是鮑爾、更非打算2024年競選連任的拜登想看到的。

3.沒中間地帶嗎？

有，一些經濟學家稱為「成長型衰退」，指經濟長期保持低速成長且失業率上升，這種情境下，經濟增速遠低於1.5%-2%的長期趨勢，但不會負成長。目標是在不破壞需求和成長的情況下，將通膨緩慢擠出去。

4.什麼是不著陸？

這是2023年冒出來的新名詞，它的出現是因為美國經濟今年初表現太好。不但招聘活動激增，而且零售攀升，連建商也變得更加樂觀。經濟成長速度在去年下降後重新加速。不著陸就是經濟從未真正觸及低點。

5.不著陸聽來不錯

這種想法對，也不對。結果好壞要取決於通膨。通膨雖在去年觸頂，但仍遠高於聯準會2%的目標。如果通膨能在經濟保持升勢的時候下降，自然皆大歡喜。但如果證明物價壓力持續，甚至變得更糟，那就要小心了。聯準會可能不得不繼續升息，從而增加經濟未來硬著陸的風險。

6.聯準會真的致力讓通膨率回2%？

鮑爾和同僚對此多次起誓。儘管一些經濟學家呼籲提高通膨目標，但聯準會堅稱沒有這方面的計畫。但鮑爾也明確表示過，願意在一段時間內容忍超過2%的通膨率，尤其是在通膨率下行時。他們不會僅僅為了讓通膨回到目標而搞垮經濟。

7.聯準會實現過軟著陸嗎？

算有一次吧，發生在1994-1995年。時任聯會主席的葛林斯潘將利率提高一倍至6%，成功讓經濟成長放緩但沒扼殺經濟動能。不過，信貸收緊的確帶來負面影響，造成債市投資人的巨大損失，最終導致1994年加州橘縣破產。

8.其他嘗試全都失敗了嗎？

不盡然。在1994-1995年經濟軟著陸時擔任聯準會副主席的Alan Blinder說，過去半個世紀，聯準會完成了一些「相當軟」的著陸。有次是2001年，聯準會早兩年前開始的升息，帶來極其溫和、持續八個月的低迷，Blinder稱為「小衰退」。鮑爾曾暗示，他認為職準會在2020年開始時走上軟著陸軌道。美國經濟在一系列利率行動後，可望延續創紀錄成長。但因疫情爆發，經濟活動陷入停頓。